Canal Sur Televisión cierra 2025 con una cuota del 9,5%, "la mejor audiencia anual de los últimos doce años"

Canal Sur Televisión alcanza en 2025 una cuota del 9,5% e iguala "la mejor audiencia anual de los últimos doce años". La televisión pública de Andalucía experimenta también una subida anual de un punto en la cuota de pantalla, lo que "proporciona acceder al tercer lugar en el ranking de cadenas tanto en Andalucía como entre las televisiones públicas autonómicas".

Así lo ha destacado el ente autonómico en una nota de prensa en la que ha subrayado también que Canal Sur TV es la cadena que más crece en Andalucía, pasando del 8,5% de cuota del año anterior al 9,5% en la cuota anual este año. También ha destacado su incremento entre las televisiones autonómicas, ya que es la segunda televisión con mayor incremento de audiencia.

El crecimiento anual de Canal Sur Televisión se produce en todas las franjas horarias del día, siendo la franja de tarde (de 17,00 a 20,30) la de mayor subida con una mejora de 1,5 puntos en la cuota, lo que le permite liderar en Andalucía y entre las televisiones autonómicas en la franja de tarde con un 12,5% de cuota. Igualmente destaca el resultado de la franja de prime time, con un 9,9% de cuota y una subida anual de 1,3 puntos.

Canal Sur Televisión subraya que concluye el año como la cadena de televisión pública líder de audiencia en Andalucía "superando a La1 en medio punto". Este año 2025 más de 1.525.000 personas que residen en Andalucía han visto de promedio diario Canal Sur Televisión. La programación de Canal Sur Televisión cierra el año "consolidando su papel como referente informativo y de entretenimiento para la ciudadanía andaluza".

Los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión, con Noticias 1, Noticias 2 y las desconexiones provinciales continúan como referencia para la audiencia andaluza en 2025. A la edición de sobremesa, que ha promediado en este año una cuota de pantalla del 10,0% con 274.000 espectadores que se acercan a verla de promedio diario, acumula un máximo del 17,2% de share en el periodo.

Noticias 2, con una cuota del 11,2%, consigue su mejor resultado anual desde 2009 con un crecimiento de nueve décimas sobre 2024. La media de audiencia conseguida ha sido en 2025 de 194.000 espectadores con un acumulado de promedio diario de 323.000 personas. Los informativos provinciales destacan en sus datos el de sobremesa con el 9,1% y 139.000 espectadores de media, 20.000 más que en 2024, es decir un 16,8% más que en el año anterior. Se ha pasado también de 135.000 telespectadores de audiencia acumulada de promedio diario a los 181.000 de este año.

Y el 10,4% de cuota de pantalla de Noticias provinciales 2, la más elevada de los últimos 16 años. Con 212.000 espectadores de media y 274.000 de acumulada diaria. La apuesta por "una información rigurosa, cercana y plural, unida a una amplia cobertura territorial, ha permitido reforzar la confianza de la audiencia y el papel de Canal Sur como medio de servicio público, especialmente en acontecimientos de interés general para la comunidad".

La programación de la tarde ha mantenido en 2025 un comportamiento "estable y competitivo", apoyada en formatos de "proximidad y actualidad" como La tarde, aquí y ahora, Andalucía Directo y Cómetelo, tres de los espacios más representativos de la identidad de Canal Sur.

La tarde, aquí y ahora lidera su franja de emisión con su mejor resultado de los últimos 6 años al alcanzar una cuota de pantalla del 12,8% con una media de espectadores. Andalucía directo mantiene una vez más su liderazgo de audiencias. En 2025 ha promediado un 14,4% de cuota de pantalla con un pico del 21,1%. Hay que destacar la media de 216.000 espectadores y la acumulada diaria de 539.000. El resultado obtenido es su segundo mejor desde el apagón analógico.

Cómetelo, por su parte, consigue su segundo mejor resultado de toda su historia con el 12,3% de share y 193.000 espectadores de media. La franja matinal de Canal Sur es de las que presenta mayores crecimientos de la cadena con programas de actualidad y servicio público que acompañan a la audiencia desde primera hora de la mañana. Hoy en día y Más: mesa de análisis consigue sus mejores registros históricos. En el caso del programa presentado por Toñi Moreno el crecimiento ha sido de un 1,3 puntos de cuota de pantalla para alcanza el 8,7% del merado audiovisual andaluz con un acumulado de promedio diario de 155.000 personas, en el total de sus distintas versiones. Mientras que el programa presentado por Teodoro León Gross sube hasta el 6,8% de cuota y 239.000 de promedio acumulado.

El prime-time de Canal Sur ofrece algunas de las grandes citas televisivas del año, con especial protagonismo de formatos de producción propia, programas emblemáticos y distintos especiales de entretenimiento e información. La franja se inicia con el concurso Atrápame si puedes, que compite en uno de los tramos de mayor exigencia del mercado y alcanza, en más de 250 emisiones, una cuota media del 11,4%, con un máximo del 19,6%, y una audiencia media de 249.000 espectadores.

Los lunes han destacado por los resultados de A toda costa, con un 9,4% de share, junto a los espacios de factual Crimen y ley, que registra 343.000 espectadores de audiencia acumulada media, y En guardia 24/7 con 427.000. El cine de prime time de martes y jueves alcanza una cuota del 7,4%, mientras que Gente maravillosa logra una sólida cuota del 10,1%. Los viernes con El show de Bertín, Canal Sur Televisión se sitúa como líder de audiencia con un 12,4% de share, 197.000 de media y 536.000 de acumulada.

Las noches de los sábados consolidan una oferta variada y competitiva, con La casa de Andalucía (8,0%), Tierra de talento (8,2%), No dejes de soñar (8,6%) --estos dos últimos con audiencias acumuladas medias diarias superiores al medio millón de espectadores-- y Somos música, que alcanza un 9,3% de cuota de pantalla. Especial mención merece la noche de los domingos con Andalucía por el mundo, programa que acerca la vida de los andaluces fuera de su tierra y que, en sus estrenos dominicales en prime time, obtiene una cuota del 9,6%, con 214.000 espectadores de media y una audiencia acumulada de 538.000.

En este apartado destacan los grandes eventos especiales que se mantienen año tras año y que cuentan con una amplia cobertura mediática por parte de Canal Sur Televisión, como la Gala del 28F, con un 9,4% de share; la retransmisión de la final del Carnaval de Cádiz, que alcanza un 20,6% de cuota, el mejor dato de las últimas seis ediciones; la emisión del Salto de la Reja, con un 8,8%, y la retransmisión de La Madrugá, que registra un 16,7% de cuota de pantalla.

En los fines de semana, por las mañanas, destacan Destino Andalucía con el 7,6%, Salud al día con el 7,8% y 200.000 de acumulada diaria, la retransmisión de la Santa Misa con el 10,8% de cuota, y los liderazgos de audiencia de Tierra y mar y Toros para todos con el 12,3 y 14,0% respectivamente. El cine de sobremesa también alcanza el 8,4%, El Legado con el 7,7%, Tierra de sabores con el 7,8% y Los reporteros con el 8,2% de cuota y 300.000 de audiencia acumulada.

Además en esta franja hay que destacar los liderazgos de todas las retransmisiones taurinas como el 13,0% de las novilladas, el 11,7% de las becerradas y el 16,8% de share y 259.000 de media de las corridas de toros. La retransmisión de eventos especiales ha vuelto a ser uno de los grandes valores diferenciales de Canal Sur. El 4D, Día de la bandera, el especial por el desfile del 12 de Octubre y el especial dedicado al 28F consiguieron ser vistos por 140.000, 132.000 y 1.010.000 con un 19,9% respectivamente.

Por su parte, las emisoras de Canal Sur Radio alcanzaron los 519.000 oyentes en la tercera ola del EGM de 2025 y consiguió su mejor dato de las últimas cinco oleadas. Canal Sur Radio es la emisora generalista que más creció en esta oleada, obteniendo una audiencia de 270.000 oyentes diarios de lunes a viernes.