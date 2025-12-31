Canal Sur Televisión da las campanadas desde Sierra Nevada por primera vez en su historia

Toñi Moreno y Enrique Romero presentarán las campanadas de Canal Sur desde Sierra Nevada - CANAL SUR

GRANADA 31 Dic.

El acto más relevante de la Navidad en la estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada, llega este miércoles a última hora con la retransmisión por Canal Sur Televisión, por primera vez en la historia del recinto invernal andaluz, de las campanadas de Nochevieja desde la Plaza de Andalucía de Pradollano.

Sierra Nevada abría a principios de la semana pasada todas sus zonas de cara a la Navidad, incorporando pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna gracias a los más de 30 centímetros de nieve nueva que acumulaba en todas las áreas. Ofrecía así más de 50 kilómetros esquiables, la mejor oferta en el arranque navideño de los cuatro últimos años, con una programación que suma este año las campanadas de Canal Sur. Este pasado martes superaba ya los 90 kilómetros de pistas, con una previsión de ocupación hotelera de en torno al 90 por ciento.

Las campanadas de Canal Sur llegarán de la mano de Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa desde Sierra Nevada. Los tres han compartido mensajes en sus redes sociales que expresan la ilusión de una ocasión como esta. La capital granadina también será protagonista, según adelantó esta semana a los medios la alcaldesa de la ciudad de la Alhambra, Marifrán Carazo.

De hecho, la retransmisión conectará con el reloj del Ayuntamiento de Granada para dar las uvas, han detallado este pasado martes desde la RTVA. Igualmente, para este Fin de Año se ha preparado una gala musical en la que se combinan actuaciones musicales de gran nivel con humor, diversión y cercanía.

Manu Sánchez, Pastora Soler y Teresa Martín conducirán esta gala que contará con actuaciones musicales de los principales artistas del panorama nacional y autonómico, como India Martínez, Andy, Antoñito Molina, El Arrebato, Carlos Baute, Chambao y Raule, Pitingo, o Antonio José, entre otros.

