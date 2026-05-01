Canal Sur TV alcanza en abril el 10,7% de share y destaca que es la cadena autonómica que más crece

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SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha cerrado abril con un 10,7% de share, recuperando el tercer puesto en el escalafón del ranking de televisiones en Andalucía, siendo la cadena de televisión que más crece (+2,0 puntos) en Andalucía y entre las televisiones autonómicas con respecto al mes anterior. Este 10,7% de cuota mensual de Canal Sur Televisión resulta ser "el mejor registro mensual" de Canal Sur Televisión desde febrero de 2013, lo que pone en valor la parrilla del canal andaluz que conecta con los gustos y preferencias de los telespectadores de nuestra tierra, con su programación de proximidad, transversal, que pone como máxima prioridad el servicio público, la información y el entretenimiento, con acento andaluz en todas sus facetas.

En este mes de abril, Canal Sur Televisión vuelve a ser la cadena pública preferida por los ciudadanos "superando ampliamente a La1 de televisión española", según ha destacado la entidad en una nota. Este abril también se sitúa en el top3 en el ranking de televisiones autonómicas, subiendo dos peldaños con respecto al mes de marzo, experimentado la mayor subida de entre todas cadenas autonómicas con un crecimiento de dos puntos de cuota en relación al mes anterior.

La cadena ha resaltado el crecimiento con respecto al mismo mes del año anterior. Con una subida de 1,4 puntos de cuota de pantalla es también la cadena que más crece entre todas las televisiones que operan en nuestra comunidad autónoma, siendo el mejor abril de los últimos años. Ha hecho hincapié además en el resultado de la franja de tarde que, con un 14,8% de share, logra su mejor dato mensual desde febrero de 2010, antes del apagón analógico, lo que ha contribuido de manera decisiva al excelente resultado mensual de Canal Sur Televisión. El canal andaluz ha mejorado resultados en todas las franjas horarias con respecto al mes que le precede.

Los datos de los servicios informativos de Canal Sur Televisión desvelan una cuota del 9,4% para el informativo de sobremesa Noticias 1, con un crecimiento sobre marzo de 1,5 puntos, y del 11,6% para la edición nocturna Noticias 2, que registra más de 203.000 espectadores de media diaria. En el caso de los informativos provinciales, consolidan su posición con 217.000 de acumulada de promedio diario en la edición de sobremesa y un 10,6% de cuota en el acceso al prime-time.

La franja de tarde vuelve a evidenciar la fortaleza de la cadena, con el liderazgo de 'La tarde, aquí y ahora', que alcanza un 14,5% de cuota y una media de 247.000 espectadores, y de 'Andalucía directo', que firma un destacado 13,3% de share y una audiencia acumulada de 522.000 personas. A estos resultados se suma el buen comportamiento de 'Cómetelo', con un 11,7% de cuota de pantalla.

En el acceso al prime-time, el concurso 'Atrápame si puedes' se consolida como una de las grandes referencias del público televisivo en Andalucía, con un 11,7% de cuota, 268.000 espectadores de media y más de 477.000 de audiencia acumulada diaria. Presenta un crecimiento de 1,8 puntos de share sobre el mes de marzo destacando en una de las franjas más competitivas del día.

Las mañanas de lunes a viernes también mantienen una evolución positiva, impulsadas por el 12,4% de share del magacín 'Hoy en día' y el 8,1% de 'Más: mesa de análisis', que alcanza una media diaria de 168.000 espectadores únicos, así como 'Más hoy en día', con 196.000.

En prime-time, sobresalen los datos de audiencia de formatos emblemáticos como 'Andalucía por el mundo', que reúne a 662.000 espectadores de acumulada por emisión y lidera la noche de los domingos con una cuota del 11,7%; 'El show de Bertín' con el 10,6%, 'No dejes de soñar' con el 9,4%, el estreno de la nueva temporada de 'Tierra de talento' que ha promediado un 9,9% en sus dos emisiones y el especial de 'Nos vamos a la feria' que aglutinó el 11,2% del consumo con 580.000 personas que se acercaron a verlo en algún momento de la emisión.

Canal Sur ha destacado el "sólido rendimiento" de la programación dedicada al mundo taurino con los liderazgos de audiencia de las retransmisiones de las corridas de toros con el 20,9% y de las novilladas con el 15,8%; además del 11,8% de cuota de pantalla de 'Toros para todos' con el 11,8% y los 265.000 espectadores que vieron en algún momento la exhibición de enganches desde la Real Maestranza de Sevilla.

Sobre las retransmisiones desde la Real Maestranza de Sevilla, las siete emisiones han logrado una cuota de pantalla del 21,4%, 347.000 espectadores de media y 700.000 de audiencia acumulada de promedio diario. Y por encima de todas la corrida del Domingo de Resurrección que con un 25,3% de cuota de pantalla alcanzó el dato más elevado en una retransmisión taurina de los últimos 18 años, este dato le permitió ser líder indiscutible en su franja horaria de emisión en Andalucía y entre todas las televisiones autonómicas, doblando al inmediato perseguidor.

El festejo congregó una audiencia media de 517.000 espectadores, además fue visto, en algún momento, por 943.000 ciudadanos que viven en nuestra tierra. El minuto de oro de la corrida fue a las 21:01 horas con 580.000 espectadores y una cuota del 26,4%, alcanzado picos del 30% en la cuota de pantalla durante la retransmisión.

Muy "buen rendimiento" de la programación de fin de semana, donde destaca el liderazgo de las retransmisiones de la Santa Misa (13,8%), 'Tierra y mar' (10,6%), 'Salud al día' (9,9%), 'Los reporteros' (11,1%), 'Los repobladores' con el 9,6% y el cine de sobremesa y tarde, que crece dos puntos hasta situarse en el 9,7% de cuota de pantalla.

Entre los hitos del mes, sobresale la retransmisión en directo de la 'Romería de la Virgen de la Cabeza', que congregó a 445.000 espectadores y lideró su franja de emisión con una cuota del 15,1%. Durante el mes de abril, Canal Sur Televisión ha desarrollado una amplia y destacada cobertura de la Semana Santa andaluza, alcanzando resultados de audiencia incuestionables. Entre ellos sobresale el liderazgo conseguido el Viernes Santo, con un 12,1% de cuota de pantalla, consolidándose además como la televisión más vista durante "La Madrugá", una de las noches más emblemáticas de Andalucía.

La retransmisión especial de 'La Madrugá' más la recogida de 'Las Esperanzas y el Cristo de los Gitanos', que ofreció en riguroso directo de forma ininterrumpida desde las 00,00 hasta las 15,10 horas del Viernes Santo, fue respaldado por la audiencia con más de 1.220.000 andaluces que conectaron en algún momento con Canal Sur Televisión para seguir las procesiones a lo largo de quince horas de emisión en directo, situando a la cadena como líder absoluto en Andalucía durante esta franja.

Igualmente destacable es el excelente resultado obtenido con la retransmisión en directo del Desembarco de la Legión y la posterior entronización del Cristo de Mena, que alcanzó un 17,5% de cuota de pantalla y congregó a 403.000 telespectadores en Andalucía.

Estos resultados, junto a los logrados por otros programas especiales de la Semana Santa andaluza --como La Misa del Alba, el traslado del Cautivo de Málaga y las emisiones del Sábado de Pasión y del resto de jornadas-- han permitido a Canal Sur Televisión situarse como "la cadena pública líder en Andalucía durante este periodo". "Un liderazgo que refuerza su papel como referente informativo y de servicio público en la cobertura de los acontecimientos más relevantes de la comunidad".

Los datos del Domingo de Resurrección ponen el broche final a una semana histórica para la cadena. En el conjunto de la Semana Santa 2026, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, Canal Sur Televisión alcanza un 10,1% de cuota de pantalla, su mejor resultado en este periodo desde 2012, consolidándose como la televisión pública preferida por los andaluces y andaluzas en estos días de especial significado.