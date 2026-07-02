El director general de la RTVA, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, Pilar Crespo, firman el convenio de colaboración para la difusión de Generamma. - CANAL SUR

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur se vuelca en la difusión del Festival de Cine realizado por Mujeres de Chiclana, Generamma, que este año cumple su sexta edición. El director general de la RTVA, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, Pilar Crespo, organizadora del Festival, han firmado este jueves el convenio de colaboración para la difusión y puesta en valor de la próxima edición del certamen, que se celebrará del 15 al 19 de septiembre de 2026 en la localidad gaditana.

Según ha detallado Canal Sur en una nota, el Festival de Cine realizado por Mujeres de Chiclana se ha convertido en un referente en la comunidad del cine de calidad hecho por mujeres andaluzas. En virtud del convenio firmado, Canal Sur dará cobertura informativa del festival en todos sus medios, con un tratamiento y seguimiento preferente de Generamma, tanto en los programas informativos como en los divulgativos o especializados. Todos los contenidos podrán visualizarse también a través de la plataforma CanalSur Más.

Este año, la programación de Generamma reúne una selección de películas que transitan desde el documental de creación hasta la ficción más íntima, con especial atención a la memoria histórica andaluza y al trabajo de las cineastas de la tierra, así como a la formación de nuevas audiencias. La colaboración con otros festivales forma parte de las novedades, así como los ejes sobre los que pivota el certamen: cuerpo, territorio y futuro.

Asimismo, la muestra de cine se complementa con distintas actividades paralelas, entre ellas la creación de espacios para el intercambio de ideas y acciones de formación. Dentro de la programación prevista se incluye la entrega del 'Premio Cineasta Andaluza', que en esta edición ha recaído en la compositora Isabel Royán. De esta forma, la radio y televisión pública andaluza contribuye a "la visibilización y puesta en valor de mujeres profesionales que generan y lideran proyectos audiovisuales desde Andalucía." La entrega del premio se llevará a cabo uno de los días del certamen.

De este modo, la organización del festival se compromete a "facilitar todo lo necesario para llevar a cabo la cobertura del evento, incluyendo la gestión de entrevistas y recursos para la realización de los programas que vayan a emitirse en Canal Sur".

ISABEL ROYÁN, 'PREMIO CINEASTA ANDALUZA' DE CSRTV

Isabel Royán, malagueña, compositora, orquestadora y artista sonora. Se ha formado en Composición Musical por el Conservatorio Superior de Música de Málaga y en Periodismo por la Universidad de Málaga. Además, ha realizado formación especializada en composición para cine y el máster en Patrimonio Musical y Flamenco.

Nominada a los premios Goya y a los premios Carmen por algunos de sus trabajos, compatibiliza su actividad artística con la investigadora y la docente. Es autora de la música para más de 60 proyectos cinematográficos de ficción, documentales y videojuegos.

Entre sus películas de ficción destacan 'Las chicas de la estación', 'Olvido', 'Alimañas', 'Sacrilegio', 'Alegría' y 'Cosas de chicos'. Es autora también de importantes documentales como 'Caleta Palace', 'Velintonia 3', 'Los mundos de Zenobia', 'Paraíso en llamas' y 'Emilio Prados, cazador de nubes'.

En este sentido, Canal Sur ha creído en el talento de Isabel Royán y ha apostado por producciones andaluzas en las que la compositora malagueña ha dejado su impronta. Los proyectos participados por Canal Sur con su música son: las películas 'Alimañas' y 'Alegría'; y los documentales 'Plus Ultra', 'Fanny Medina, la doctora', 'Velintonia 3', 'Emilio Prados, cazador de nubes', 'Los mundos de Zenobia' y 'Caleta Palace. Revolución y tragedia en la ciudad del paraíso'.

Por la "perfecta" conexión en tono y textura que su música logra con las imágenes y las historias, y por la calidad estética de sus bandas sonoras que aportan además atmósferas e instrumentación plenamente contemporáneas a sus trabajos, desde el departamento de Cine de Canal Sur consideran a Isabel Royán como merecedora del 'Premio Cineasta Andaluza' en Generamma 2026. Un premio que, en este caso, "ayuda a crear referentes y visibilizar la importante labor de las mujeres músicas y compositoras en los oficios del cine".

No obstante, RTVA realizará un especial seguimiento informativo de este Festival por un doble motivo. El primero es su permanente apoyo al cine andaluz, que se manifiesta en la firma de convenios de colaboración no solo con este festival sino con la mayoría de los certámenes de cine y documentales que se celebran en Andalucía y que impulsa, incluyendo estas alianzas dentro de la línea de acción 'Compromiso con la Cultura' de su Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa.

El segundo es que, promocionando este festival, cuyo objetivo es promover la creación y distribución de cine realizado por mujeres, demuestra también su "compromiso con la Igualdad de Género", otra de las líneas de acción del citado plan.