Candidato de Podemos ve "insuficiente" la rebaja de peonadas prevista por el Gobierno: "Hay que bajarlas a cero"

El exdiputado de Unidas Podemos Diego Cañamero (i) y el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado (d). - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha considerado "insuficiente" la reducción que tiene previsto aprobar el Gobierno de España sobre el número de jornadas reales exigidas para poder percibir el subsidio agrario y la renta agraria --como ayuda para paliar las consecuencias del 'tren de borrascas' que ha afectado a la comunidad autónoma desde el pasado mes de enero--, y ha sostenido que "la solución pasa por reducir a cero las peonadas".

Así lo ha manifestado el también parlamentario del grupo Por Andalucía en un comunicado difundido este lunes en el que se ha preguntado "cuándo se va a enterar el Gobierno de que los jornaleros necesitan romper por fin la dependencia de los terratenientes?".

Ante los requerimientos mínimos exigibles a los trabajadores del campo para poder optar a estas ayudas, Delgado se ha preguntado si "se le pide a los terratenientes algún número de jornadas para recibir las ayudas de la PAC (Política Agraria Común)", y ha apostado por "erradicar la humillación a la que se somete a jornaleros".

En un "contexto de excepcionalidad, marcado por el río atmosférico que ha puesto en jaque al campo andaluz", Juan Antonio Delgado ha defendido la "necesidad", a su juicio, de satisfacer "demandas históricas", y en esa línea ha reivindicado que "las pérdidas de jornales por las inundaciones evidencia la necesidad de revisar las condiciones de los jornaleros".

El candidato de Podemos ha considerado "vital" proteger a este colectivo "infravalorado por el Gobierno central y dependiente de la buena voluntad" de los terratenientes, y ha defendido que "es el momento de acompañar a miles de familias del medio rural".

Así, Delgado ha lanzado una batería de exigencias en esta materia, entre las que ha incluido la ya referida de "cero peonadas para poder solicitar el subsidio agrario y la renta agraria", y también "para mantener el alta" en el sistema especial de la Seguridad Social para trabajadores agrarios por cuenta ajena", y para los mayores de 52 años para cobrar la renta agraria y poder "recibir este subsidio los doce meses del año".

El representante de Podemos también reclama una "condonación de la cuota --162 euros mensuales-- de la seguridad social jornalera desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026; actualizar el Iprem --Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-- desde el 2022, todo lo que ha subido el coste de la vida; y el aumento de los fondos del PER a los ayuntamientos, para que los jornaleros puedan trabajar, y los municipios puedan reparar daños causados por el temporal de lluvias", ha finalizado Juan Antonio Delgado.