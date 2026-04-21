Las candidaturas al 17M quedan proclamadas con su publicación en BOJA a menos de un mes de las elecciones

Archivo - Detalle de las papeletas de voto ubicada en una mesa durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía en el Colegio San Fernando Marista, a 19 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes, 21 de abril, en un número complementario las candidaturas ya proclamadas a las elecciones al Parlamento autonómico que se celebrarán el próximo 17 de mayo, y a los que se presentan 13 formaciones por las ocho provincias, además de otras por algunas provincias de la comunidad, y tres coaliciones.

Entre las formaciones que presentan candidaturas por las ocho provincias figuran, con las mismas denominaciones, las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la XII legislatura; en concreto, PSOE-A, PP, Vox, la coalición Por Andalucía --que integra a Izquierda Unida Andalucía, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde--, y Adelante Andalucía.

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía --que ahora se presenta como partido político-- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía.

En esta ocasión, la marca Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias.

Los otros siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido Animalista con el medio ambiente; Partido Comunista del Pueblo Andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las JONS y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, el Partido Autónomos --que concurre por Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla--, y dos con listas por tres provincias; en concreto, el Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada y Sevilla), e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva).

El resto de formaciones tienen carácter uniprovincial. Se trata de Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén Merece Más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), Poder Andaluz (Sevilla) y la coalición Huelva existe (Huelva).

LOS CABEZAS DE LISTA

El BOJA, consultado por Europa Press, publica las listas completas por provincias. El candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, repite como cabeza de lista del PP por Málaga. En el resto de provincias, a excepción de Córdoba --donde la lista la encabeza el secretario general del PP-A, Antonio Repullo--, los 'populares' tienen a consejeros del Gobierno andaluz como números uno.

Respecto a los comicios de junio de 2022, las caras nuevas como cabezas de lista son el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, por Almería, que sucede a la ahora eurodiputada Carmen Crespo; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, por Cádiz, lista liderada hace cuatro años por la vicepresidenta primera del Parlamento Ana Mestre; Repullo por Córdoba, donde en 2022 lideró la lista el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, por Granada, que sucede a la actual alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo; y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, por Jaén, que sucede al diputado en el Congreso Juan Bravo.

Por contra, repiten como números uno respecto a las últimas elecciones autonómicas el propio Juanma Moreno por Málaga; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, por Sevilla; y la consejera de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

MONTERO RELEVA A ESPADAS COMO CANDIDATA DEL PSOE-A A LA JUNTA

Por su parte, la candidata del PSOE a presidir el Gobierno andaluz, María Jesús Montero, encabezará la lista de Sevilla, relevando así a Juan Espadas, que fue el cabeza de cartel de los socialistas andaluces en los comicios de 2022.

En el resto de provincias lideran las listas socialistas José Nicolás Ayala por Almería, Juan Cornejo por Cádiz, Silvia Mellado por Córdoba, Olga Manzano por Granada, María Márquez por Huelva, Francisco Reyes por Jaén y Josele Aguilar por Málaga.

Respecto a los anteriores comicios andaluces del 19 de junio de 2022, solo repiten como cabezas de cartel socialistas la actual vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, por Huelva, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, por dicha provincia.

En Vox, Manuel Gavira encabeza la lista de Cádiz, mientras que en el resto de provincias se mantiene la mayoría de los números uno con respecto a las anteriores elecciones, a excepción de Córdoba y Granada.

De esta forma, lideran las candidaturas provinciales Rodrigo Javier Alonso, por Almería; Paula Badanelli, por Córdoba; Beatriz Sánchez, por Granada; Rafael Segovia, por Huelva; Benito Morillo, por Jaén; Antonio Sevilla, por Málaga, y Javier Cortés por Sevilla.

Por otro lado, la coalición Por Andalucía que agrupa a Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde, ha repartido sus cabezas de lista entre cinco para Izquierda Unida --por las provincias de Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Córdoba--, una para Sumar --por Cádiz--, otra para Podemos --por Jaén--, e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que encabeza la lista de Huelva.

Antonio Maíllo es el número uno de la lista por Sevilla, que tiene como número dos a la parlamentaria de Podemos Alejandra Durán. La coordinadora andaluza de Sumar, Esperanza Gómez, lidera la lista de Cádiz, que incluye como número seis al que iba a ser el candidato de Podemos a la Junta, Juan Antonio Delgado, de haber concurrido el partido morado en solitario.

El número uno de la circunscripción de Huelva procederá de Iniciativa del Pueblo Andaluz y será su coportavoz José Antonio Jiménez, mientras que la lista de Jaén será encabezada por Podemos con Dolores Montávez.

En el resto de provincias lideran María Jesús Amate, por Almería; Rosa María Rodríguez, por Córdoba; Rafael Sánchez, por Granada; y Ernesto Alba, por Málaga.

El candidato a la Junta de Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, encabeza la lista por Cádiz, en la que la candidata del partido en las pasadas elecciones, Teresa Rodríguez, ocupa el puesto número 14.

En el resto de provincias son los números uno Luis Rodrigo, por Málaga; Mariví Serrano, por Córdoba; la parlamentaria Begoña Iza, por Sevilla; María del Carmen García, por Huelva; Diego Crespo, por Almería; Inmaculada Manzano, por Granada; y Alejandro Cabrera, por Jaén.



