Bellido destaca "el compromiso del PP para continuar mejorando la accesibilidad y regeneración urbana en Córdoba"

José María Bellido con Beatriz Jurado y Miguel Ángel Torrico. - PP

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa en las elecciones andaluzas del 17M, José María Bellido, ha destacado este martes "el compromiso del PP para continuar mejorando la accesibilidad y la regeneración urbana en Córdoba".

En declaraciones a los periodistas, junto a la candidata número cuatro, Beatriz Jurado, Bellido ha valorado la actuación realizada en el barrio del Santuario dentro de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) para la instalación de ascensores, "sirviendo como ejemplo de la línea de trabajo y de las políticas de accesibilidad de Juanma Moreno en toda Andalucía".

Según ha expuesto el candidato, "si el PP vuelve a gobernar en la Junta de Andalucía, se crearán nuevas zonas ARRU en Córdoba para seguir instalando ascensores en barrios con necesidad como Levante y Ciudad Jardín".

Bellido ha subrayado "la necesidad de colaboración con la Junta de Andalucía para aprobar normas urbanísticas que permitan a las comunidades de propietarios obtener ingresos mediante mayor edificabilidad para financiar obras de accesibilidad y rehabilitación energética".

"Queremos dedicarnos a los barrios que ya están construidos, a la ciudad consolidada, a barrios que ya tienen décadas de existencia y que necesitan mejora de sus instalaciones, con más eficiencia energética, en algunos casos con ascensores, y eso es lo que queremos hacer desde el trabajo conjunto del gobierno de la Junta de Andalucía y del gobierno del Ayuntamiento", ha dicho.

En este sentido, Bellido ha asegurado que van a pedir "la confianza en el PP, y lo hacemos con la mochila llena, con la palanca del trabajo ya hecho y queremos seguir haciendo". "Por eso necesitamos que el 17 de mayo haya una movilización importante para que más barrios se sigan viendo beneficiados de estos trabajos", ha aseverado.

"DEVOLVER LA DIGNIDAD"

Por su parte, Beatriz Jurado ha destacado "la importancia de la accesibilidad como una forma de devolver la dignidad a los vecinos mediante mejoras como ascensores y rampas".

Así, la candidata ha explicado que "los proyectos de accesibilidad impulsados por el gobierno de Juanma Moreno han supuesto una inversión de más de 51 millones de euros en toda Andalucía, beneficiando a más de 13.000 andaluces, y más de 4 millones en Córdoba para más de 2.300 personas". "Esta gestión demuestra que para el PP la política es un servicio centrado en las necesidades de los vecinos, con un modelo de gestión, estabilidad y eficiencia que es la vía andaluza de Juanma Moreno", ha señalado.

Jurado ha recordado "cómo los anteriores gobiernos socialistas en la Junta no fueron capaces de impulsar estas instalaciones de mejora y ayuda a la accesibilidad de estas viviendas, que eran una necesidad desde 2009". "Para el gobierno de Juanma Moreno esto ha sido una prioridad", ha asegurado.

"Esto es lo que queremos seguir haciendo en Andalucía, avanzar con la política útil, con estabilidad y oportunidades, y esto no es sencillo", ha afirmado la candidata, quien ha defendido que "para seguir en este modelo de convivencia, es necesario que Andalucía tenga estabilidad y poder dejar fuera el lío, la confrontación y la bronca".

Ante ello, ha apuntado que "hay que seguir sumando apoyo y respaldo al proyecto de Juanma Moreno, porque eso es apostar por el futuro, por las oportunidades, por la calidad de vida y por la accesibilidad en los barrios como en Santuario, como se ha hecho durante estos años y nos comprometemos a seguir haciendo".

