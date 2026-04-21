España dice que Junta y consistorios de PP impulsarán 20.000 VPO en Málaga, mientras Gobierno "no ejecuta 70% de fondos"

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas, Carolina España, en un acto de precampaña. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas, Carolina España, ha destacado este martes que "el Gobierno de Juanma Moreno y los ayuntamientos 'populares' de la provincia prevén impulsar más de 20.000 VPO en los próximos años" y ha contrapuesto esta "apuesta real y articulada" frente a un Ejecutivo central que "defiende a los okupas y que deja sin ejecutar el 70% de los fondos del Ministerio de Vivienda en 2025".

Así, ha reivindicado las herramientas impulsadas por la Junta de Andalucía en los últimos años, como el decreto para que los municipios "puedan construir viviendas asequibles en suelo de equipamiento" o la nueva Ley autonómica de Vivienda, que, ha dicho, "contrasta con la nefasta normativa estatal, que ha reducido la oferta y elevado los precios por la inseguridad jurídica generada en torno a la okupación y la inquiokupación".

España ha valorado, igualmente, la propuesta de Juanma Moreno para facilitar el acceso a una vivienda asequible a casi 200.000 andaluces en la próxima legislatura mediante la construcción de VPO y la rehabilitación de viviendas, además de convertir polígonos industriales en desuso en nuevas zonas residenciales sostenibles. Del mismo modo, ha señalado que la Junta "se va a implicar en la financiación de la urbanización de estos suelos, un asunto que hasta ahora sólo hacían los ayuntamientos".

"Los andaluces y los malagueños saben que Juanma Moreno cumple lo que promete y, además, en materia de vivienda tiene en los alcaldes del PP a los mejores aliados; conforman el tándem perfecto", ha subrayado la candidata 'popular', quien ha criticado que los anteriores gobiernos socialistas "estuvieran diez años sin impulsar nuevas promociones de vivienda".

Es más, ha añadido, "Andalucía estuvo una legislatura completa sin Plan de Vivienda, cuando más falta hacía, en plena crisis inmobiliaria"; mientras que ha destacado que "en estos siete años de gobierno, Juanma Moreno ha cuadruplicado las VPO construidas en Andalucía, además de posicionarnos como la primera comunidad autónoma en tener su propia Ley de Vivienda".

Según ha recordado, "sólo la capital malagueña está impulsando ya más de 5.000 viviendas durante el presente mandato", si bien ha recordado que el alcalde, Francisco de la Torre, "ha anunciado otras 10.000 VPO en el próximo plan de vivienda". "Y los malagueños saben que el alcalde, igual que Juanma Moreno, cumple lo que promete y, prueba de ello son esas más de 5.300 VPO construidas y entregadas a familias malagueñas desde el año 2000", ha dicho.

Por último, la candidata 'popular' ha resaltado que "el PP ofrece soluciones reales al problema de acceso a la vivienda" y ha cuestionado "dónde están las más de 230.000 viviendas que ha prometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que es presidente o las 10.000 VPO que anunció el PSOE de Málaga en una gran lona a la entrada de la ciudad en plena campaña de las elecciones municipales de 2023".

