El PP de Jaén expresa su "compromiso" con vendedores ambulantes y feriantes como "un motor de empleo autónomo"

Reunión de candidatos del PP de Jaén con representantes de los vendedores ambulantes. - PP DE JAÉN

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha expresado este martes su "compromiso" con vendedores ambulantes y feriantes como "un motor de empleo autónomo" en la provincia.

Así lo ha indicado la candidata al Parlamento de Andalucía Elena González tras participar en dos reuniones con la Asociación de Vendedores Ambulantes (Avapa) y la Asociación Provincial de Atracciones de Feria de Jaén, en el marco de una "escucha activa de la sociedad jiennense" para recoger sus "demandas y reivindicaciones".

"Forman parte de la columna vertebral de nuestra economía y de la vida de nuestros pueblos, son un motor de empleo autónomo en nuestra tierra y el Gobierno de Juanma Moreno ha estado y seguirá estando a su lado", ha afirmado sobre ambos colectivos.

Al hilo, ha aludido al Plan Andalucía Actúa, que contempla ayudas directas para autónomos cuya actividad se vio paralizada o dañada por los temporales y fenómenos climáticos. Una situación ante la que "muchos no pudieron montar sus puestos y atracciones" y a la que la Junta "responde con ayudas reales".

Igualmente, se ha referido a las "ayudas específicas para estos sectores" durante la pandemia de covid, así como a la cuota cero euros para nuevos autónomos, "una palanca clave para que más jóvenes se animen a emprender en el comercio ambulante y en las ferias y apostar por el relevo generacional en estos sectores".

"El Gobierno andaluz pone alfombra roja a los emprendedores, con más ayudas y menos trabas, y el resultado está ahí: Andalucía ha pasado de 527.000 autónomos en 2018 a más de 592.000 en diciembre de 2025; somos la comunidad con más trabajadores por cuenta propia de España, con más de 42.600 autónomos ya en nuestra provincia", ha dicho.

La dirigente 'popular' ha vinculado estos datos con el relevo generacional y ha apuntado que "la tasa de paro juvenil ha caído casi 14 puntos", pasando "del 45 al 31 por ciento". En este punto, ha defendido que, "cuando se eliminan ruido y trabas burocráticas y se sustituyen por gestión eficaz, crecen los afiliados, las empresas y los autónomos".

"Ese es el camino que vamos a seguir: más oportunidades, más empleo y más futuro para los vendedores ambulantes y feriantes de Jaén", ha declarado González tras unos encuentros en los que también ha participado el presidente del PP de Jaén y candidato en las elecciones autonómicas, Erik Domínguez.

