Las candidaturas de Granada y Jerez a la Capitalidad Cultural exponen este martes en Madrid sus documentos estratégicos

El Ministerio de Cultura acoge este martes en Madrid las presentaciones técnicas de los documentos estratégicos de las dos candidaturas andaluzas para acoger la Capitalidad Cultural Europea en 2031, en sendas exposiciones ante el jurado internacional que decidirá este primer corte a partir de las 9,00 horas en el caso de Granada y de las 11,30 horas en el de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El 'bid book' es el documento estratégico que recoge el proyecto cultural, social y urbano con el que cada ciudad aspira a convertirse en Capital de la Cultura según los criterios que estipula la Comisión Europea. Sobre él se produce una preselección por parte del jurado, de la que saldrán entre tres y cuatro ciudades finalistas.

Estas ciudades deberán desarrollar y profundizar sus candidaturas a lo largo de todo el año, afinando sus proyectos y reforzando sus propuestas culturales, de participación ciudadana y de impacto europeo, según detalló el consistorio granadino el pasado lunes en la presentación del dossier.

Una vez hecha la presentación del conocido como 'bid book', el Instituto Cervantes acogerá a las 11,00 horas la rueda de prensa en la que la candidatura granadina dará cuenta de cómo ha ido la presentación. El cronograma de la delegación de la ciudad de la Alhambra, consultado por Europa Press, contempla también, en la galería de arte contemporáneo Garage Bonilla, la visita a una exposición con autores granadinos pasado el mediodía.

El pasado 29 de diciembre, con motivo del envío del 'bid book', la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, agradeció el trabajo desarrollado por los comisarios de la candidatura granadina, entre ellos el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, así como de la directora gerente del consorcio, Pilar Tassara, y del resto de técnicos que desde ámbitos como el universitario han colaborado.

Este pasado sábado Granada respondía con entusiasmo y una "gran participación" al acto cultural celebrado en la Fuente de las Batallas, en el centro de la capital granadina, una acción ciudadana enmarcada en el proyecto para la Capitalidad en 2031 que convertía esta plaza en un punto de encuentro para reflexionar sobre el futuro cultural de la ciudad.

Tal y como informaba el Ayuntamiento en una nota, el acto comenzó con el izado de la bandera de Europa, un gesto simbólico que dio inicio a una jornada participativa que reunió a granadinos y visitantes en torno a la intervención artística 'Más allá de 2031', una propuesta que invitaba a "imaginar el legado cultural de Granada más allá de su aspiración a ser Capital Europea de la Cultura".

Todas las aportaciones recogidas durante la jornada van a ser recopiladas en un documento-memoria que incluirá fotografías, vídeos y un registro de los mensajes ciudadanos, con el objetivo de "conservar esta reflexión compartida como parte del proceso de construcción del legado cultural de Granada".

PARTICIPACIÓN EN GRANADA

El "éxito de participación" vivido este sábado en la Fuente de las Batallas evidencia el respaldo social a la candidatura Granada 2031, a pocos días de su presentación oficial en Madrid, "reforzando la idea de que la aspiración de Granada a ser Capital Europea de la Cultura nace del compromiso, la creatividad y la ilusión de toda la ciudad", señalaron también desde el consistorio granadino.

En Jerez, el gobierno municipal, del PP también, junto al resto del consejo rector que conforman Diputación, Universidad y Confederación de Empresarios, expresaba este pasado sábado, su agradecimiento a la ciudadanía, a los agentes culturales, sociales y educativos, así como a las entidades de la provincia que han participado en la construcción de la candidatura de la ciudad para Capital Europea de la Cultura.

Esta se ha desarrollado desde un paradigma de gestión cultural participativa y una visión de ciudad trabajada desde la base, cuyo objetivo es "cohesionar al conjunto del ecosistema cultural y social, fomentando la inclusión y la diversidad como valores estratégicos". Es por ello que en este último año, Jerez 2031 ha intensificado las acciones participativas, consolidando espacios de diálogo y co-creación con agentes culturales, educativos y sociales.

Entre los hitos más destacados, se encuentran la celebración de Ágoras Ideas Lab, con la participación de más de 90 agentes de la ciudad y la provincia, generando cerca de cien propuestas. Posteriormente se celebraron las Ágoras Projects Lab, donde más de 50 agentes presentaron y compartieron más de 80 proyectos concretos en distintos ámbitos y disciplinas. Estos laboratorios de co-creación constituyen una red de intercambio estratégica que ha permitido integrar las propuestas en las diferentes líneas de programación del primer libro de candidatura, el 'bid book'.

Paralelamente, la Oficina Técnica, junto a la Asistencia Técnica de la candidatura y el Ayuntamiento, han impulsado, además, sesiones informativas, la revisión del Plan Estratégico Cultural, la elaboración del Estudio de Prácticas y Hábitos Culturales y la cartografía 'online' de equipamientos culturales.

FORUM JEREZ 2031

El Forum Jerez 2031 reunió a más de 350 profesionales del ámbito cultural, creativo, patrimonial y educativo de la provincia de Cádiz, que siguió con el encuentro de alcaldes en el que se incorporaron proyectos locales al programa cultural de la candidatura. Igualmente, se ha participado en otros foros externos de carácter provincial organizados por diferentes medios de comunicación en el que se ha debatido la creación de sinergias y una estrategia conjunta.

Otro de los hitos recientes del proceso ha sido el encuentro directo con los participantes, celebrado recientemente en el Palacio de Villapanés, concebido como una acción de devolución tras la elaboración del 'bid book'. Dentro de las acciones recientes, cabe destacar los encuentros mantenidos tanto con el Consejo Cultural de la ciudad como con la Comisión Especial de Capitalidad Cultural, que han propiciado un diálogo cercano y constructivo en torno a la candidatura.

NUEVE CANDIDATURAS EN ESPAÑA

Junto a las candidaturas de Granada y de Jerez de la Frontera, compiten para ser ciudades finalistas Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, y Cáceres. Este próximo viernes, 13 de marzo, el Ministerio de Cultura tiene previsto anunciar los resultados de las deliberaciones del jurado y los nombres de las que pasan este primer corte.

Los proyectos finalistas tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo 'bid book', que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la ciudad que tendrá el honor de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.