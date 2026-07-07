Cañizares y Orquesta de Córdoba, Cardamom Trío & Linda Alahmad, este miércoles en el Festival de la Guitarra

Cartel del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba. - FESTIVAL DE LA GUITARRA

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba lleva este miércoles al Gran Teatro el estreno absoluto de la transcripción de Juan Manuel Cañizares para guitarra flamenca y orquesta de 'Noches en los jardines de España', de Manuel de Falla, con la Orquesta de Córdoba bajo la batuta de Salvador Vázquez (20,30 horas), mientras el Teatro Góngora (20,30 horas) recibe al Cardamom Trío & Linda Alahmad con 'Cuando sale el sol'; y Luz Casal, junto a Nat Simons y Aurora Beltrán, encabeza el cartel del Teatro de la Axerquía (21,30 horas).

Así lo ha indicado en una nota el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), señalando que, además, este miércoles se suma el arranque del curso de Manolo Franco en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y la segunda jornada de las Jornadas de Estudio en Casa Árabe.

Pocas noches del festival concentran tanto peso histórico como la de este miércoles en el Gran Teatro. Juan Manuel Cañizares, discípulo de Narciso Yepes y Premio Nacional de la Música, junto a la Orquesta de Córdoba --dirigida por Salvador Vázquez--, presentan el estreno absoluto de su transcripción para guitarra flamenca y orquesta de 'Noches en los jardines de España', de Manuel de Falla, cuyo 150 aniversario ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Concebida inicialmente como nocturnos para piano solo y transformada por Falla en una partitura para piano y orquesta --que él mismo se resistió a llamar concierto, definiéndola como 'impresiones sinfónicas'--, la obra encuentra en la guitarra flamenca de Cañizares una dimensión nueva: la que conecta el alma andaluza de la música con el instrumento que mejor la encarna.

Completan el programa el 'Interludio' y danza de 'La vida breve' y las suites nº 1 y nº 2 de 'El sombrero de tres picos', un recorrido por los momentos más luminosos del catálogo del compositor gaditano.

A la misma hora, el Teatro Góngora acoge una de las propuestas más singulares del cartel: Cardamom Trío & Linda Alahmad presentan 'Cuando sale el sol', un espectáculo que entreteje las músicas del Mediterráneo oriental con el jazz y la tradición clásica árabe. Hames Bitar (Siria-España) al laúd árabe y dirección musical, Kaveh Sarvarian (Irán-España) al nay y la flauta, Linda Alahmad (Siria-España) a la voz y Luis Taberna a la percusión construyen un universo sonoro en el que las raíces árabes y persas dialogan con las influencias surgidas de sus carreras en España, en un programa que recorre paisajes sonoros desde The City of Jasmine hasta Wedding Night in Bagdad.

El concierto está patrocinado por Casa Árabe, que además organiza ese mismo día una sesión abierta de laúd árabe a cargo de Hames Bitar, de acceso libre.

LUZ CASAL

Por su parte, el Teatro de la Axerquía acoge una noche de rock que reúne a tres generaciones de artistas que han marcado la música española. Abren Nat Simons & Aurora Beltrán a las 21,30 horas, seguidas de Luz Casal como cabeza de cartel. Luz Casal presenta en directo 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera: diez canciones, diez actitudes, diez formas de entender el mundo.

Dama de la 'chanson' francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano, cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero, Casal se mueve con la libertad de quien ya no tiene nada que demostrar. Le acompañan en escena Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma 'Baldo' y Borja Montenegro.

El espectáculo lo abren Nat Simons & Aurora Beltrán, la unión de dos grandes referentes femeninas del rock español de distintas generaciones. La colaboración nació con el disco Felinas de Nat Simons, en el que Aurora participó junto a otras artistas como Anni B Sweet o Nina de Juan.

Simons llega además con canciones de su nuevo disco, grabado en Nashville con los productores Álex Muñoz y Jaquire King -responsables de trabajos de Margo Price, Bruce Springsteen, Kings of Leon o Norah Jones-, y con el aval de haber llenado en dos ocasiones el Movistar Arena de Madrid. Aurora Beltrán, por su parte, trae consigo el infalible repertorio de éxitos entre Tahúres Zurdos y su carrera en solitario, y la energía de una figura cuya influencia en la música española es objeto estos días de un documental. Les acompañan en escena Laura Solla a la guitarra, Ánchel Sol a la guitarra rítmica, Pablo Rodas al bajo y Mariana Pérez a la batería.

PROGRAMA FORMATIVO

El programa formativo incorpora una nueva voz: Manolo Franco abre su curso La guitarra flamenca de acompañamiento al cante en el CSM Rafael Orozco, de 10,00 a 14,00 horas, con la cantaora Mercedes Abenza como profesora asistente. El curso se extiende hasta el 10 de julio. Concluye también mañana el curso de María Esther Guzmán en su tercera y última sesión, y Inmaculada Aguilar imparte a las 11,00 horas en las Sala de Ensayo del Teatro de la Axerquía su clase magistral La Bata de cola: técnica y estética en el baile por Soleá.

A las 19,00 horas en el Salón de Actos de Casa Árabe, las XXII Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra continúan con la ponencia de David Pino --'La guitarra flamenca. Una lectura con perspectiva'--. Cantaor, licenciado en Estudios Superiores de Música y catedrático de Cante Flamenco del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Pino dirige desde 2019 la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. Entrada libre hasta completar aforo.

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del 1 al 11 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, entre otros espacios de la ciudad.