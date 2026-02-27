La cara B del 28F: Colectivos de izquierda se manifiestan en Sevilla para recordar "la nación subyugada y subalterna"

Archivo - Imagen de archivo de la manifestación en Sevilla que convoca la Plataforma Andalucia 28F con motivo del Día de Andalucía. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de colectivos, agrupados en la Plataforma Andalucía 28F, convocan este sábado una manifestación en Sevilla como ejercicio de movilización de la izquierda ante la celebración institucional del Día de Andalucía.

El manifiesto de esta convocatoria señala que "el día oficial le da la espalda a la Andalucía real" y lamenta entonces que las instituciones "suelen olvidar que Andalucía es una nación subyugada en lo económico, subalterna en lo político y expropiada en lo cultural".

La manifestación partirá a las 12,00 horas de la calle Enramadilla y desembocará en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo.

Colectivos convocantes al margen se trata de un encuentro con un amplio respaldo político, reforzado por la presencia de líderes políticos de dimensión nacional, como sucede en este caso con la asistencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, aunque éste ostenta además el rol de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas que previsiblemente se celebrarán en junio.

La representación de los partidos de izquierda descansará igualmente sobre otros protagonistas como son el portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, así como sobre el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, o el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado.

El PSOE andaluz desarrollará una actividad paralela este 28F con su líder, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, protagonizando un acto político propio en Moguer (Huelva).

La Plataforma reivindica la necesidad de "afrontar los problemas seculares que sufre el pueblo andaluz" y para ello apuesta por "la soberanía política para poder decidir nuestro futuro" con la premisa de que "nuestros servicios públicos garantizan los derechos sociales" y reclamar "una Andalucía republicana, feminista y ecologista que luche por lo público y la paz".

Los convocantes apuntan que la región padece problemas como un "desempleo crónico y la precariedad", que se proyecta en el éxodo de los jóvenes "para buscarse la vida en otros lugares", y recuerdan entonces que fue un fenómeno que "ocurrió en el pasado", por lo que advierten entonces de "un modelo económico basado en el monocultivo del turismo", al que atribuyen problemas como que "imposibilita el derecho a la vivienda" además de "condena a la pobreza y la exclusión social".

El manifiesto de la Plataforma Andalucía 28F se detiene también en el "desmantelamiento dirigido de la sanidad pública", cuyo símbolo es "la crisis del cribado del cáncer de mama", para denunciar entonces que "los recortes matan" y descartan el argumento de "es un fallo" para señalar que "es un modelo de gestión que prima favorecer a las patronales y accionistas de la sanidad privada en detrimento de la pública".

GASTO SANITARIO POR HABITANTE MÁS BAJO DE ESPAÑA

Tras señalar que el gasto sanitario por habitante de la Junta de Andalucía "es el más bajo de España", concluyen afirmando que "Andalucía figura como el peor sistema sanitario público del Estado español".

Este diagnóstico lo reproducen en el caso de la dependencia para recordar una demora media superior en nueve meses al promedio estatal y que "5.751 personas murieron el año pasado mientras estaban en la lista de espera, 83.686 desde el año 2017", antes de concluir que "esto es indecente".

"No está mejor la educación donde el gobierno de Moreno Bonilla ha suprimido más de 2000 aulas públicas en la enseñanza obligatoria y sigue derivando recursos a la educación privada", apunta también el texto en su consideración sobre el estado de los servicios públicos autonómicos.

Los convocantes se lamentan de "la irresponsabilidad o inconsciencia sobre el cambio climático" del actual Gobierno andaluz por el hecho de que "no se acometen las actuaciones necesarias para afrontar los fenómenos atmosféricos extremos", así como de "los recortes en políticas de memoria democrática impulsados por el PP y Vox", de los que indica que "suponen un ataque directo a los derechos humanos y a la democracia" y consideran que "olvidar a las víctimas del franquismo no es neutralidad: es negacionismo".

Advierten igualmente sobre "todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia patriarcal", para precisar que en 2025 "un tercio de los crímenes machistas se produjeron en Andalucía" y que los datos de este 2026 apunta que se concentran en la región la mitad de las seis mujeres asesinadas en España.

Tras expresar "solidaridad y cariño" hacia las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz la Plataforma Andalucía 28F señalan, frente a "una liberalización forzada" por la Unión Europea del tráfico ferroviario que traducen en "un mayor desgaste de las infraestructuras", su apuesta por "un ferrocarril público, social y de calidad que vertebre el territorio y conecte las poblaciones, fortaleciendo las cercanías y la media distancia".