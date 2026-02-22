Carazo felicita a 'Tito' Ortiz por un pregón en el que Granada "ha vuelto a mirarse en su espejo más profundo"

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha asistido este domingo al Pregón Oficial de la Semana Santa de Granada 2026 celebrado en el Teatro Isabel La Católica y organizado por la Real Federación de Hermandades y Cofradías, en el que se ha pronunciado con una emotiva felicitación al pregonero de esta edición, el periodista Juan Antonio 'Tito' Ortiz López, en el que ha asegurado que, a través de sus palabras, "Granada ha vuelto a mirarse en su espejo más profundo".

La primera edil ha definido al pregonero como un "periodista de raza, de carácter forjado en horas y horas de radio de madrugada, en la inmediatez vibrante de la televisión, en la responsabilidad de la prensa escrita" y también "en esa forma más sosegada y exigente de enfrentarse a la hoja en blanco", donde cada palabra "debe ganarse el derecho a permanecer y también a emocionar".

En este sentido, la regidora ha insistido en que 'Tito' no improvisa la emoción, sino que "la trabaja, la pule y hoy lo hemos vuelto a comprobar con cada silencio, palabra y verso", al tiempo que ha asegurado que con su discurso "hemos sentido el crujir de la madera antigua, el leve susurro de los hábitos al rozar la madrugada, el murmullo contenido antes de que se abra la puerta y el cielo y la tierra vuelvan a encontrarse en una calle estrecha de nuestro albaicín".

"Hoy nos ha sumergido en un verdadero Vía Crucis de la memoria, un Vía Crucis que no solo recorre estaciones de fe, sino estaciones también más profundo de Granada, la cultura que heredamos, la tradición que sostenemos, la oración que nos une y la fe que nos levanta", ha apostillado.

La alcaldesa ha apuntado que el pregón de Tito ha sido "un homenaje generoso" a "quienes trabajan en silencio, a los vestidores que acarician con respeto cada pliegue, que velan por la belleza serena de nuestros sagrados titulares, a las bandas que perfilan sus últimos ensayos mientras el sonido del cornetín se mezcla con el latido de cada barrio, a los costaleros que ensayan sus pasos con esfuerzo, a los hermanos mayores que intiman detalles, a quienes limpian la plata, rematan la cera, revisan varales y respiraderos con la misma delicadeza que con la que se cuida todo un legado".

"Nos has mostrado que el pasado y el presente se entrelazan para mirar a un futuro prometedor donde la tradición y la renovación se abrazan", ha agradecido.

Por otro lado, Carazo también ha destacado que este pregón llega en un año "especialmente significativo" al ser el centenario de la Federación de Hermandades y Cofradías, una trayectoria repleta "de historia, de evolución, crecimiento compartido desde el entendimiento y la fe más profunda que se arraiga en nuestras calles. Cien años demostrando que cuando Granada camina unida es capaz de convertir la tradición también en futuro".