Carazo propondrá a la Comisión de Honores de Granada incluir el nombre de María Pérez al Polideportivo de Bola de Oro

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado este domingo que propondrá a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento que el Polideportivo Municipal de Bola de Oro sume el nombre de la marchista granadina María Pérez, en reconocimiento a la trayectoria y los éxitos internacionales de la atleta granadina, así como a los valores que transmite y a la proyección que ha dado al nombre de Granada en todo el mundo.

Carazo ha subrayado en una nota que "María Pérez es un orgullo para Granada y para toda España. Sus triunfos en los Juegos Olímpicos y en los campeonatos del mundo la han convertido en la mejor embajadora de nuestra ciudad, pero, además, es un ejemplo de humildad, esfuerzo y superación personal".

La regidora lidera así una incitativa para homenajear el mérito deportivo de la atleta granadina y su faceta como embajadora de Granada y elevará la propuesta a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada para su aprobación definitiva, tras trasladarle la propuesta a los portavoces de los grupos con representación municipal, así como a la Asociación de Vecinos Bola de Oro.

Según ha detallado el Consistorio, la propuesta se sustenta en la brillante carrera deportiva de María Pérez García, nacida en Orce (Granada) en 1996 y una de las grandes figuras internacionales de la marcha atlética. Desde los once años comenzó a entrenar bajo la dirección de Jacinto Garzón y actualmente compagina su carrera deportiva con los estudios de Educación Infantil en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

En 2018 se proclamó campeona de Europa en los 20 kilómetros marcha de Berlín, batiendo el récord de España. En 2023 firmó un histórico doblete en el Mundial de Budapest, donde conquistó el oro en 20 y 35 kilómetros, estableciendo además el récord mundial de los 35 km en Podebrady. En los Juegos Olímpicos de París 2024 volvió a hacer historia al lograr el oro en el relevo mixto de marcha y la plata en los 20 km, donde fue además abanderada de España en la ceremonia de clausura.

La campeona olímpica que se acaba de proclamar tetracampeona del mundo marcha este fin de semana logrando su segundo doblete consecutivo en 20 y 25 kilómetros, solo a la altura de atletas de la talla de Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah, es un referente internacional y un símbolo de humildad, esfuerzo y superación, consolidando su condición de leyenda en esta disciplina.

De este modo, la alcaldesa propondrá a la Comisión de Honores y Distinciones este reconocimiento a una atleta que mantiene una estrecha relación con la ciudad de Granada. Tras sus triunfos olímpicos, fue recibida oficialmente en el Consistorio, donde se le otorgó la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada, la máxima distinción municipal, y se aprobó por unanimidad una declaración institucional para respaldar su candidatura al Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Además de su palmarés, María Pérez ha participado en iniciativas como el evento "Reinas de la Alhambra", destinado a visibilizar y fomentar el deporte femenino, y ha defendido públicamente la necesidad de invertir en instalaciones deportivas para los jóvenes de la provincia.

"La ciudad de Granada le debe un reconocimiento que perdure en el tiempo. Poner el nombre de María Pérez junto al del Polideportivo de Bola de Oro será un gesto que simboliza la unión de nuestra campeona con su tierra y un ejemplo inspirador para las futuras generaciones", ha concluido la alcaldesa. La iniciativa se debatirá próximamente en la Comisión de Honores y Distinciones como paso previo a su aprobación definitiva.