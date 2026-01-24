Cáritas agradece al Ayuntamiento de Córdoba su apoyo a las personas sin hogar que acoge en 'Madre del Redentor'

Archivo - Catering de la Casa de Acogida 'Madre del Redentor'. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Acogida 'Madre del Redentor', centro de Cáritas Diocesana de Córdoba, dedicado a la atención integral de personas en situación de sinhogarismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Córdoba su apoyo a las personas sin hogar tras un convenio firmado que ha permitido "reforzar la atención a las personas acogidas durante el pasado año".

Este recurso de la delegación caritativa y social de la Iglesia Católica en Córdoba, según ha detallado en una nota, dispone de 40 plazas, distribuidas en 30 para hombres y diez para mujeres, en régimen de media y larga estancia. En 2025, un total de 123 personas han pernoctado en el recurso, "iniciando procesos de acompañamiento orientados a la recuperación de una vida autónoma". Además, más de 600 personas han recibido orientación y atención en necesidades básicas.

Asimismo, gracias a la cofinanciación municipal del servicio de catering se han servido un total de 29.200 comidas, "garantizando una alimentación digna y equilibrada a las personas atendidas". Esta cobertura de necesidades básicas ha resultado "fundamental para poder abordar otros aspectos sociales, personales y formativos en los procesos de intervención".

Desde Cáritas Diocesana de Córdoba han destacado que "la colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales es clave para afrontar de manera eficaz el fenómeno del sinhogarismo y avanzar hacia una ciudad más justa e inclusiva".