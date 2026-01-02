Cáritas impartió en 2025 formación en Jaén a 120 personas para favorecer su inserción laboral

Alumnado tras la entrega de los certificados de las últimas formaciones impartidas por Cáritas - CÁRITAS

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha impartido formación a 120 personas en 2025 con el objetivo de favorecer su inserción laboral. En total, según ha concretado la responsable del Programa de Empleo de Cáritas, Laura Martínez, han sido 12 las acciones formativas realizadas en Jaén por este organismo de la Iglesia.

En concreto, dos certificados de profesionalidad en atención a personas dependientes en instituciones sociales, tres cursos de Competencias clave Nivel 2, un curso de panadería y pastelería, un curso de Limpieza en alojamientos, un curso de camarero/a de sala, un curso de ayudante de cocina y otro de operario de almacén con el carné de carretilla elevadora.

"Todos estos en cuanto a formación ocupacional, pero también hemos impartido una formación de aprendizaje de castellano para personas extranjeras y otro de formación en el puesto de trabajo sobre Gestión en el punto de venta y atención al cliente", ha añadido Martínez.

La responsable de Empleo de Cáritas ha mostrado su satisfacción con los resultados obtenidos. "La formación es clave para la inserción laboral y desde Cáritas sostenemos esta apuesta desde el convencimiento de que uno de los principales modos de dejar atrás una situación de riesgo o de exclusión social es a través del empleo", ha dicho Laura Martínez.

Uno de los aspectos destacados es la realización de prácticas no laborales y formación en el puesto de trabajo que está vinculada a la mayoría de las acciones formativas impartidas. En este sentido, ha dado las gracias a las 31 empresas jiennenses que han colaborado para hacerlas posibles.

"Desde Cáritas nos mostramos muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido con cada una de estas empresas que, incluso, han posibilitado la inserción laboral de las personas acompañadas por Cáritas que, una vez concluido el periodo de prácticas, han sido contratadas", ha dicho Martínez.

De igual modo, ha destacado que estas formaciones han sido posibles gracias a subvencionadores públicos y privados. En concreto, las acciones formativas han contado con partidas del Fondo Social Europeo Plus, Inditex, el Ministerio de Derechos Sociales y la Junta de Andalucía, estas dos últimas a través de partidas correspondientes al 0,7% del IRPF.

Laura Martínez ha subrayado el papel del Programa de Empleo de Cáritas. Además de la formación, se realiza una "importante apuesta" por la orientación y la intermediación laboral, que se dispone de Agencia de Colocación desde el año 2015, colaboradora con el SEPE.

La metodología de intervención está basada en el desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral. Representan un conjunto de medidas que, de una forma planificada en el tiempo y adaptadas individualmente a cada persona, permiten diagnosticar la situación personal concreta, establecer un camino consensuado y orientado al objetivo de la empleabilidad, en el que se trabajan las actitudes, las conductas, los conocimientos y las destrezas profesionales.