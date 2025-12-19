Carlos Herrera recibe el Premio Andalucía de Periodismo: "50 años después me sigue emocionando la luz roja del locutor"

El periodista y comunicador Carlos Herrera ha recibido este viernes en Sevilla el premio Andalucía de Periodismo a su trayectoria profesional, en una acto presidido por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, que le ha hecho entrega del galardón - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

El periodista y comunicador Carlos Herrera ha recibido este viernes en Sevilla el premio Andalucía de Periodismo a su trayectoria profesional, en una acto presidido por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, que le ha hecho entrega del galardón. Herrera, natural de Cuevas del Almanzora (Almería), ha expresado que "50 años después de haber comenzado en Radio Sevilla", aún le sigue "emocionando el momento en el que se enciende la luz roja del locutor".

"Estoy muy contento de que un jurado de hombres y mujeres insobornables haya considerado que ya tengo los años suficientes como para recibir un premio a la trayectoria, que yo hubiera preferido el premio al mejor debutante, claro, pero casi 50 años de ejercicio me contemplan", ha expresado Herrera, quien ha señalado que lleva en la radio "más años que el escalón de una pirámide".

"He conocido maestros del género, tipos sin suerte, otros desganados e intrascendentes, otros cuyo solo carraspeo era un recital; he pasado horas en redacciones insalubres, con whisky y tabaco por doquier, con maquinaria prehistórica que hoy no sabría utilizar ninguno de los que tengo la fortuna de que me acompañen", ha añadido Carlos Herrera, que dirige desde 2015 el programa informativo matinal de radio 'Herrera en COPE'.

Durante el acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, ha expresado que le sigue gustando "el estudio pequeño y con poca luz, si acaso con un ventanuco a la calle y con la cara del técnico cerca para ver si es capaz de entender mis gestos imposibles".

"50 años después de haber comenzado en Radio Sevilla, en la calle González Abreu, aún me sigue emocionando el momento en el que se enciende la luz roja del locutor, que es en realidad una puerta abierta a lo desconocido", ha añadido.

Ha manifestado que el jurado de los Premios Andalucía de Periodismo ha valorado que lleve "más de 30 años" realizando sus programas nacionales desde Andalucía. Ante los que le decían "qué bien te lo montas, si haces el programa desde Sevilla", él siempre ha respondido: "Se ha demostrado científicamente que el programa desde Sevilla dura exactamente lo mismo que hecho desde Madrid".

"Otra cosa es que yo salga de la radio y tenga mis pies en la ciudad de mi vida. Suerte por la que siempre he pedido religioso perdón, por vivir Andalucía en las duras y en las maduras; por pagar lo que el maestro Burgos llamaba el IVA, que era el impuesto de vivir en Andalucía", ha señalado.

Para Herrera, Andalucía es la "comunidad con más potencial de España; es el lugar donde todos quieren venir y donde a diario llegan muchos buscando su tierra de provisión, y no solo por garantías térmicas".

Andalucía "siente ya lejos sus derrotismos históricos, mientras se sacude los tópicos felizmente y los malditismos ya no tienen razón de ser", según Herrera, para quien esta comunidad "debe aspirar al liderazgo de España". Herrera ha terminado su discurso con un "Viva er Betis".

Carlos Herrera, periodista, locutor de radio y presentador de televisión, dirige desde 2015 el programa informativo matinal de radio 'Herrera en COPE', que se emite desde Sevilla para toda España, y que es, desde hace varios años, líder de su franja horaria en Andalucía. Previamente, llevó su fórmula radiofónica a Onda Cero --de 2004 a 2015-- y dirigió y presentó programas en Canal Sur Radio, la Cadena Ser, Radio Nacional de España, Radio Popular o Radio Miramar de Barcelona.

Se inició en las ondas en Radio Sevilla y Radio Mataró, y debutó en televisión en 1985, presentando, en primer lugar, el Telediario de TVE, y posteriormente programas musicales como 'Sábado noche' (TVE) o 'Las coplas' (Canal Sur Televisión). En 'Primero izquierda' (1991-1992, TVE), entrevistó a personajes de reconocimiento mundial como la primera ministra británica Margaret Thatcher, las actrices Catherine Deneuve o Ursula Andress, y cantantes como Diana Ross.

Licenciado en Medicina, profesión que nunca ha llegado a ejercer, ha sido colaborador habitual de medios escritos como 'Blanco y Negro', 'XL Semanal' o 'Diez Minutos'. Cada viernes firma una columna de opinión en el diario 'ABC' bajo el epígrafe 'El burladero'.

El 27 de marzo de 2000, durante su etapa como locutor en Radio Nacional de España, recibió una falsa caja de puros, un paquete bomba que no llegó a explotar, pese a que lo llegó a abrir dentro de un ascensor. El atentado, reivindicado por la banda terrorista ETA, lo llevó a tomar una decisión para proteger a su familia: emigrar a Estados Unidos, lo que le salvó la vida, ya que en el segundo intento de asesinato por parte de ETA residía en Miami.

Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea (2021) por su contribución a la profesión y a la sociedad a través del Periodismo, ha recibido diversos reconocimientos como seis Premios Ondas, tres Antenas de Oro, el Mariano de Cavia, el Joaquín Romero Murube, el Víctor de la Serna y el Micrófono de Oro, entre otros. Además, ha sido reconocido con la Medalla de Andalucía, la Medalla de la Diputación de Sevilla y ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla y del Carnaval de Cádiz.

Entre sus numerosos libros se incluyen 'Carmen Sevilla: memorias', varios sobre las experiencias reales y cargadas de emoción que relatan sus 'fósforos', y otros como 'La cocina de Carlos Herrera', 'Tapas' o 'Mis recetas favoritas', que versan sobre la gastronomía.

El premio a la Trayectoria Profesional, creado en 2021, se entrega por quinto año, después de que en las pasadas ediciones se concediera a los periodistas andaluces María Teresa Campos (2021), Paco Lobatón (2022), Antonio Burgos (2023) y Curri Valenzuela (2024).