Andalucía critica a Sánchez por "gobernar online" y no llevar al Congreso el aumento del gasto en defensa

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que "esperaba" que el incremento del gasto en defensa para llegar al 2% del PIB se incluyera en los presupuestos o se llevara al Congreso de los Diputados, pero que este miércoles "se han explicado esas modificaciones presupuestarias a través de la página web de Moncloa".

"Un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, que no tiene mayoría social, que no tiene presupuestos y que además pretende gobernar online y dar las explicaciones online", replicaba España en declaraciones a los medios, a la vez que ha manifestado que "hay que ser serios".

Asimismo, ha incidido en que "en una democracia parlamentaria y en una democracia parlamentaria este tipo de cuestiones hay que llevarlas al Congreso y hay que dar la cara".

"No podemos tener es un gobierno a la fuga, un presidente del gobierno como el señor Sánchez que no va al Congreso de los Diputados a explicar este incremento del gasto en defensa, y una señora vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda como es la señora Montero, que no va al Congreso a presentar unos presupuestos generales del Estado, por lo tanto está incumpliendo claramente la Constitución", ha apostillado España.

Tras ello, ha asegurado que esta subida del gasto en defensa "tendrá efectos importantes en Andalucía", aunque según la consejera, la región tiene "los deberes hechos".

"Meses y muchos años trabajando en favor de este sector, y hay empresas ya muy consolidadas en nuestra tierra, y para nosotros el sector de la defensa es un sector importante desde el punto de vista de la exportación, desde el punto de vista del empleo", detallaba España, que a su vez mostraba que desde la Junta "siempre" han apoyado y apostado por este sector.