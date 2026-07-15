Carolina España minimiza diferencias con Vox en el nuevo Gobierno: "Lo importante es que sea una legislatura fructífera"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, durante el acto de imposición de medalla a los miembros del nuevo Consejo de Gob - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha minimizado este miércoles las posibles diferencias entre PP-A y Vox --socios en el Ejecutivo autonómico-- sobre asuntos como la realidad del cambio climático, y ha insistido en que son dos partidos "diferentes", pero que lo importante es que la legislatura sea "fructífera".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, España se ha pronunciado así, un días después de que el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), expresara su "malestar" por la "foto" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en Turre (Almería) con motivo del trágico incendio de Los Gallardos, y trasladara que su formación está "harta de políticos hablando de cambio climático".

"Desde luego, el cambio climático es una evidencia, así lo pensamos y así lo hemos dicho siempre desde el Gobierno", ha manifestado España, apuntando que PP-A y Vox son dos partidos "diferentes" que coinciden "en algunas cosas y en otras".

Pero el PP-A, según ha recalcado, no niega el cambio climático y actúa "conforme a ello".

"Somos dos partidos diferentes, pero dentro de un mismo Gobierno", ha señalado Carolina España, apuntando que, por ejemplo, el andaluz es uno de los ejecutivos en el país que "más invierte en prevención" para la lucha contra los incendios.

"Invertimos más en prevención que en extinción", ha añadido España, recalcando que el PP-A sigue creyendo "que el cambio climático es una realidad, existe, y que trabajamos para luchar contra ese cambio climático".

A su juicio, "no hay que darle más importancia al tema" porque lo importante en materia de incendios es que "haya prevención, coordinación, colaboración y cooperación a la hora de la extinción de los incendios".

Y ha añadido que "lo importante es que sea una legislatura fructífera para los ciudadanos" y que Andalucía "siga transformándose y siga en el camino de aspirar al liderazgo en cuestiones económicas, sociales o en temas de innovación".

"Es decir, que vayamos avanzando, y que los andaluces tengan una mejor calidad de vida y se sientan cada vez más orgullosos de ser andaluz, y eso es lo que nos importa a nosotros, que Andalucía vaya hacia adelante y avance", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, para quien si la legislatura "es más tranquila o menos tranquila, son cosas que pasan".