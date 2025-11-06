Carrefour lanza en Andalucía la luz de emergencia homologada y conectada con la DGT para todos los vehículos

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carrefour ha anunciado el lanzamiento de su baliza de emergencia homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Anticipándose a la obligatoriedad de este dispositivo a partir del 1 de enero de 2026, la empresa ha puesto a disposición de sus clientes una "solución innovadora y segura" para señalizar situaciones de emergencia en carretera por solo 39,90 euros y para socios de El Club Carrefour, con descuento de diez euros acumulable en el Chequeahorro, la ventaja más valorada por los clientes.

Según ha informado la entidad en una nota, la nueva baliza, que se comercializa en Carrefour, sustituye a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro, ofreciendo "una alternativa más visible, conectada y fácil de usar". Además, ha indicado que se estima que más de seis millones de vehículos en Andalucía deberán incorporar este dispositivo antes del 1 de enero de 2026, un paso "esencial" para mejorar la seguridad de los conductores andaluces con el objetivo de reducir los atropellos en carretera.

Homologada y certificada por la DGT, la baliza cuenta con conectividad directa con la plataforma de la DGT 3.0, lo que permite transmitir en tiempo real la ubicación del vehículo estacionado facilitando así la llegada de los servicios de emergencia. Además, la baliza emite una luz 360o de alta intensidad, visible a un kilómetro de distancia, y puede funcionar de manera intermitente o continua durante, al menos, 30 minutos. Su batería o pila tiene una duración mínima de 18 meses, garantizando su buen funcionamiento en cualquier momento.

Además, ha explicado que se deberá guardar el dispositivo de manera obligatoria en la guantera del vehículo, y destaca por su facilidad de uso, ya que se puede activar en cuestión de segundos sin necesidad de abandonar el vehículo, colocándola en el techo gracias a su agarre magnético, lo que evitará situaciones de riesgo para los conductores.

Consciente de esta necesidad, Carrefour ofrece a sus clientes su baliza de alta calidad desde 39,99 euros en todos los hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Supeco, gasolineras Carrefour y Moeve (Cepsa) y en su tienda online www.carrefour.es.