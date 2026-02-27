Archivo - Accidente de tráfico/Archivo - GUARDIA CIVIL DE JAÉN - Archivo

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de la provincia de Jaén se cobraron la vida de 17 personas en 2025, siete menos que en 2024. Del total de víctimas mortales, nueve (52 por ciento) no llevaban elementos de seguridad --cinturón o casco--. A ello hay que sumar otras 39 personas que necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas en accidentes con víctimas morales.

Así lo ha puesto de manifiesto el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que ha presidido este viernes la Comisión Provincial de Tráfico y de Seguridad de la Circulación, junto con el jefe provincial de la DGT, Antonio Fornes, donde se ha hecho balance de las cifras de siniestralidad del pasado año 2025.

Estas cifras suponen un descenso de los accidentes mortales (ocho menos), del número de fallecidos (siete menos) y un descenso (uno menos) en heridos hospitalizados respecto de los datos del año 2024. Fernández ha puesto el acento en que los siniestros viales "conllevan dramáticas consecuencias" que hay que "atajar con una política de seguridad vial marcada por la educación y la vigilancia".

La cifra de fallecidos sitúa a 2025 como el sexto año con menor siniestralidad desde 1993, primer ejercicio del que se dispone de estadísticas provinciales. El dato más favorable de la serie histórica continúa siendo el de 2023, con 12 víctimas mortales.

En comparación con 2007, cuando se registraron 55 fallecidos, en 2025 se han contabilizado 38 muertes menos, lo que supone una reducción acumulada del 63 por ciento. Asimismo, respecto a 1993, año en el que se produjeron 74 víctimas mortales, el descenso es de 57 fallecidos, lo que representa una disminución del 75 por ciento.

Manuel Fernández ha incidido en que "no sólo hay que seguir trabajando por la educación y la formación de conductores, sino también ejercer vigilancia y control sobre la circulación vial como una responsabilidad social que beneficia a toda la ciudadanía".

Además, ha resaltado que desde la Dirección General de Tráfico y en colaboración con las demás administraciones, se va a seguir trabajando para lograr el objetivo de "tener cero accidentes y cero víctimas en las carreteras de la provincia".

Fernández ha alertado del "exceso de confianza" que se produce al frente del volante en referencia al uso de elementos de seguridad, dado que ha aumentado el número de usuarios que no utilizan estos dispositivos. "En 2025, nueve de los fallecidos no hacían uso de los dispositivos de seguridad --cinturón o casco-- en el momento del accidente, frente a dos que no hacían uso de los mismos en 2023 y seis en 2024".

Del mismo modo, Manuel Fernández ha señalado que "la velocidad inadecuada y las distracciones son los principales factores que aparecen en los accidentes mortales o graves". Además, ha anunciado que la Guardia Civil de Tráfico "continuará reforzando los controles en las carreteras a través de campañas específicas para perseguir estas infracciones".

El subdelegado ha resaltado también que ha habido meses de 2025 en los que no se han contabilizado víctimas mortales en las carreteras. En concreto, en yayo, octubre y noviembre, no hubo fallecidos en las carreteras de la provincia. Los peores meses fueron agosto y diciembre, con tres fallecidos en cada uno de ellos.

Por sexos, en 2025 ha vuelto a predominar un mayor porcentaje de fallecidos del sexo masculino. La proporción de varones sobre el total ha sido del 88 por ciento, frente al 58 por ciento del 2023 y 87 por ciento de 2024. Se ha producido un descenso en los varones fallecidos --15 frente a 21--, disminuyendo el número en las mujeres fallecidas (cinco frente a dos).

En cuanto a los grupos de edad, el mayor porcentaje de fallecidos se sitúa en el grupo de 45 a 54 años, con seis fallecidos, seguido del grupo de 55 a 64 años, con cuatro fallecidos. No han fallecido niños (hasta 14 años), al igual que en todos los años anteriores desde 2015.

Las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde fallece el mayor número de personas (75 por ciento). Han fallecido en este tipo de vías 13 personas, frente a las ocho que lo hicieron en 2023 y 18 en 2024. También descienden las víctimas mortales en las vías de gran capacidad. Han perdido la vida en autovía cuatro personas, frente a los seis que lo hicieron en 2024.

En las vías de gran capacidad se ha producido un accidente mortal por salida de la vía, dos atropellos y una colisión múltiple. En las carreteras convencionales el 33 por ciento de los fallecidos se debió a salidas de la vía, el once por ciento a colisiones frontolaterales, el 33 por ciento a colisiones frontales, y el 22 por ciento a vuelcos.

Por tipo de usuario, descienden las víctimas mortales en motocicleta respecto de 2024, pasando de cuatro a tres. No se registra ningún fallecido en ciclomotor, al igual que en 2024. Los fallecidos en turismo ascienden a ocho, siete menos que en 2024. Además, tres personas perdieron la vida en furgonetas, frente a dos que hubo en 2024.

No se han registrado accidentes mortales en camiones, bicicletas o vehículos especiales y autobuses, al igual que en 2024. Sí se registran tres fallecidos peatones víctimas de atropello, frente a ningún peatón en 2024.