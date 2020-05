Carroceros andaluces advierten de que vehículos modificados no circulan al no poder prorrogar su ITV en estado de alarma

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El cierre de todas las Inspecciones Técnicas de Vehículo (ITV) por el estado de alarma ha supuesto no poder realizar las inspecciones de vehículos a los que se les ha realizado una reforma para su adaptación a furgón frigorífico, ambulancia, equipos de conservación de carrera, emergencias, maquinaria agrícola arrastrada o que se les ha puesto un enganche trasero para remolque, según ha puesto de manifiesto Anfacar (Asociación Andaluza de Fabricantes de Carrocerías).

Estas reformas requieren aprobación de un expediente técnico con inspección por parte de una ITV, ha informado Anfacar en una nota, y hasta tanto no se cumpla este requisito el vehículo no puede circular "ya que la legislación no permite ningún tipo de excepciones o prórrogas con estos vehículos respecto a los de las inspecciones periódicas", ha apostillado la Asociación Andaluza de Fabricantes de Carrocerías.

"Dado el tiempo transcurrido, y después de que el Ministerio no pudiese aceptar la petición de Anfacar cuando pedimos la apertura de ITV para estos casos urgentes, la situación ha provocado que con la reapertura de la ITV en Andalucía, nos encontremos un gran volumen de vehículos en esta situación", ha señalado Anfacar.

Esta asociación de fabricantes andaluces han señalado que "durante todas estas semanas, desde Anfacar hemos mantenido un contacto permanente con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, para que llegado este momento, se tuviese previsto un protocolo especifico para que los vehículos reformados evitasen el colapso, al acumularse los ya presentados antes del cierre de las ITV, como los que se han incorporado hasta después de esa fecha".

Anfacar ha recordado que la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucia en una nota sobre la apertura de las ITV ha trasladado que "en materia de inspecciones no periódicas y con el objetivo de agilizar el estudio de la documentación necesaria para realizar reformas de importancia en los vehículos, se contará con grupo de personal técnico especialistas que se encargará de estudiar toda la documentación que llega a las 70 ITV de Andalucía. Con ello se minimiza el retraso que se genera en las estaciones y se unifican criterios"

"Desde Anfacar somos conscientes que dada la actual demora va a ser complicado a lo largo de estos meses poner al día el retraso acumulado que ya existía antes del cierre de las ITV, unido a todo el producido por el tiempo que las estaciones han permanecido cerradas, más los expedientes de trabajos realizados en este tiempo", ha señalado en una nota.

Anfacar ha anunciado que como "Asociación de carroceros andaluces vamos a facilitar a los fabricantes carroceros y sus clientes, toda la información y asesoramiento que sea necesario".