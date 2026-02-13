La Casa Cultural Federico en Granada reivindica el papel de la ciudad como precursora de la Generación del 27

Colocación de la placa que recuerda a Federico y a Góngora - JAVIER MARTÍN RUIZ /APDI GROUP

La Casa Cultural Federico en Granada, en colaboración con el espacio cultural privado Un Lugar en Granada, ha conmemorado este viernes el centenario de la lectura de la conferencia impartida por Federico García Lorca el 13 de febrero de 1926, titulada 'La imagen poética de don Luis de Góngora', con la colocación de una placa en el enclave donde tuvo lugar aquel momento histórico.

El acto, que ha contado con la presencia del impulsor de la casa, el artista Miguel Poveda, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, supone la reivindicación de esta ciudad como precursora de la Generación del 27. La conferencia de García Lorca en su ciudad sirvió de acicate para el homenaje a Góngora del año siguiente en Sevilla, germen del gran movimiento poético y literario que tomó parte de su nombre de aquel año.

El acto de inauguración de la placa se ha celebrado a mediodía de este viernes en el Realejo granadino. Se ha instalado en la confluencia de las calles Varela y San Antonio, según ha informado la Casa Cultural Federico en Granada en una nota de prensa. En este edificio se situó la primera sede del primer Ateneo de Granada, escenario de aquella intervención que marcaría "un punto de inflexión en la historia intelectual de la ciudad" y que hoy acoge el proyecto cultural privado Un Lugar en Granada, impulsado por los propietarios del inmueble María José y Alberto.

Durante la cita se ha descubierto una placa conmemorativa de cerámica granadina, destinada a recordar aquel episodio clave en la evolución literaria de Federico y en la configuración del espíritu que desembocaría en la Generación del 27. Con esta iniciativa, la Casa Cultural Federico en Granada reafirma su compromiso con la recuperación y señalización de espacios vinculados a la vida y obra del poeta universal, a la vez que reafirma y pone en valor "toda la potencialidad cultural de la ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura de 2031".

La conferencia de 1926 supuso en su momento un hito en el pensamiento literario español. En ella, Lorca reivindicó la modernidad y vigencia de Luis de Góngora, sentando las bases de una nueva sensibilidad poética que "marcaría a toda una generación y que situó a Granada como sede precursora de los movimientos culturales que cristalizarían en el 27".

Tras la colocación de la placa, se ha inaugurado la exposición 'Góngora-Lorca. 1926: centenario de la imagen poética', un proyecto expositivo que profundiza en el diálogo estético e intelectual entre ambos autores y en el contexto histórico en el que se gestó aquella conferencia. En ella se muestran algunos manuscritos de Federico con referencias al Ateneo de Granada.

La muestra propone una reinterpretación contemporánea del universo simbólico lorquiano y podrá visitarse en el espacio Un Lugar en Granada. Está acompañada por la instalación 'Soledad insegura' de EduArtGranada. El montaje expositivo está inspirado en el poema no publicado de Federico inspirado en las 'Soledades' de Góngora.

Ello ha llevado al artista granadino a crear una instalación donde reflexiona sobre la soledad, la dura y la fragilidad del acto creativo. Estos conceptos, en palabras del autor, "se encarna en la reinterpretación" de la 'Venus púdica', una escultura clásica símbolo del ideal de belleza en la mitología. La obra se presenta así como "un homenaje visual y sonoro a Federico, a Góngora y al miedo silencioso que acompaña al genio creativo".

El homenaje ha incluido, además, un sencillo acto literario en la misma casa realejeña donde el actor Jorge de Juan ha leído fragmentos de la conferencia de Lorca sobre Góngora, justo cien años después de ser pronunciada en el mismo lugar. El encuentro ha concluido con la interpretación por parte de Miguel Poveda del soneto que el poeta cordobés escribió a su amigo Pedro Soto de Rojas.

Miguel Poveda, impulsor de la Casa Cultural Federico en Granada, ha explicado que la placa forma parte de uno de los objetivos de esta iniciativa cultural: "dibujar un mapa que transitemos con orgullo con lugares que tienen aún guardada una historia potente que nos hace grande". Se trata de sacar a la luz "todos los tesoros que siguen escondidos y que iluminarán más una ciudad tan luminosa como Granada".

Por su parte, Marifrán Carazo, ha agradecido la colocación de la placa, la implicación personal de Miguel Poveda para señalar espacios lorquianos aún ocultos en la ciudad y recuperar el legado del poeta; y ha animado a seguir impulsando actuaciones culturales, también privadas, como la iniciativa de los propietarios de la casa de la calle Varela, que han abierto el pequeño centro "Un lugar en Granada".

En el acto también han participado, además de representantes de Ateneo de Granada y la consultora granadina APDI Group (que colabora con el proyecto de la Casa Cultural); los alcaldes de Valderrubio y Pinos Puente, Antonio García y Iván Fernández, junto con el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, municipios donde se celebrarán distintos actos culturales organizados por la Casa Cultural Federico en Granada durante este primer semestre de 2026.

El acto también se ha convertido, de forma improvisada, en un homenaje al concejal de Granada Juan Ramón Ferreira, recientemente fallecido. Poveda ha destacado "su sensibilidad y apoyo" con el proyecto de la Casa Cultural Federico en Granada. "La casualidad ha querido que el inmueble donde se ha instalado la placa fue, en su momento, la propia casa" del edil.