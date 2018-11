Casado ve una "felonía" que Pedro Sánchez "se venda al independentismo" en Cataluña "para resistir en el banco azul"

Publicado 04/11/2018 15:52:21 CET

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, considera una "felonía" que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez "se venda al independentismo" en Cataluña para "resistir en el banco azul unos meses más".

Así se ha pronunciado Casado durante la clausura de un acto de Nuevas Generaciones de Andalucía en Sevilla, en el que ha dicho que "es absolutamente inadmisible que un Gobierno de España públicamente retire la acusación contra un delito tan grave para resistir en el banco azul unos meses más".

"Lo que está pasando en España y lo que vemos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es inadmisible", señala, y manifiesta que "hoy conocemos que la Abogacía del Estado ve vergonzante que se haya dado un informe en el que se retiraba la acusación por rebelión", al tiempo que asegura que "los abogados del Estado son un cuerpo profesional de absoluta lealtad al Estado", por tanto, "no es culpa de la Abogacía sino culpa del Gobierno que les ha ordenado hacer lo que hicieron".

"Lo que han hecho es muy grave", incide Casado, que apunta que cuando el 19 de octubre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pedía un gesto al PSOE para apoyar el presupuesto, "ese gesto ha venido en la forma de retirar la acusación de rebelión por la Abogacía del Estado".

Por tanto, para Casado se trata de "la felonía de Pedro Sánchez al venderse al independentismo a través de la Abogacía, de las presiones al Tribunal Supremo, de las presione a la Fiscalía, a través del abandono al juez Llarena en Bruselas, de aceptar la amenazas de Torra, de pedir los indultos claramente, y no apoyar la iniciativa del PP que prohibía indultos a los condenados por rebelión y sedición", afirma Casado, que incide en que lo que hace el PSOE "es inadmisible".

Así, añade que "solo el PP es capaz de hacer alternativa para acabar con el gobierno de aquellos que cometan barbaridades contra la seguridad jurídica, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles".

Igualmente, Casado ha recordado que hace un año se aplicó el 155 en Cataluña, y "solo por culpa del resto de partidos no lo pudimos hacer con la extensión temporal que quisimos y la amplitud competencial que nos hubiera gustado", al tiempo que asegura que aquellos que "permitieron que los independentistas se presentaran a las elecciones que se convocaron de inmediato por su petición, difícilmente pueden decir que esos independentistas hacen muy mal en seguir gobernando, porque lo hacen gracias a las elecciones que limitan el 155".

"El PP es el único partido que ha representado siempre la alternativa al socialismo, que no ha pactado con el PSOE en Andalucía y no va a hacerlo, el único que no pactó con Pedro Sánchez y no va a hacerlo, el único que ha dejado claro y con medidas legislativas, que no tolerará que el independentismo campe por Cataluña".