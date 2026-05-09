Casi 71.000 personas acuden a los 65 espacios de la Fiesta de los Patios de Córdoba hasta este sábado

Archivo - Imagen de uno de los espacios que concursa en la Fiesta de los Patios de Córdoba. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de los Patios de Córdoba, celebrada desde este lunes, 4 de mayo, hasta el domingo, 17 de mayo, ha registrado hasta este sábado un total de 70.898 participantes entre sus 53 espacios participantes en el concurso y los doce restantes fuera del mismo.

Según ha precisado el Consistorio cordobés a través de un recuento de visitantes, de los 53 espacios participantes en el concurso dos de ellos son de nueva incorporación, mientras que otros dos vuelven tras un tiempo de ausencia.

En contexto, durante la presentación del concurso celebrada el pasado lunes, el alcalde, José María Bellido, ha valorado la labor de los cuidadores de estos espacios típicos cordobeses, señalando "la hospitalidad, el esmero, el cuidado, el trabajo diario y el cariño" que le ponen, a la vez que ha detallado que los patios que vuelven al concurso este año son el de "la Plaza de las Tazas, 11, y el de Pedro Fernández, 6".

De este modo, hasta este sábado, 9 de mayo, los patios ubicados en Santa Marina han registrado 8.027 visitantes; en San Lorenzo han alcanzado 14.126; En San Pedro, 13.219; En Judería-San Francisco, 11.225; en Alcázar Viejo, 16.768 y los de fuera de concurso han registrado 7.533.

Hasta el momento, el patio situado en Marroquíes, 6, es el que más visitantes ha concentrado, con 2.137, mientras que el de San Basilio, 14, ocupa el segundo lugar, con 2.023.