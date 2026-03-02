Casi el 83% de las viviendas turísticas andaluzas aún no ha completado el trámite de registro único

Archivo - Caja de llaves de un apartamento turístico en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi el 83% de las viviendas turísticas legales en Andalucía aún no han completado los dos procesos obligatorios del Registro Único: el registro inicial y el depósito de contratos de 2025 --modelo N2--, hasta más de 80.000 viviendas, mientras que solo el 17,2% de los procesos ha sido completado.

Ante esto, la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPRO) ha señalado en una nota de prensa que este lunes finaliza el plazo para cumplimentar este depósito, señalando que el sistema "se ha convertido en una barrera burocrática insalvable para el sector".

Por ello, desde la Asociación han subrayado "la necesidad de prorrogar el plazo de depósito de contratos" correspondientes a 2025, ante la "evidente saturación del sistema administrativo".

Según los datos oficiales del Registro de Turismo de Andalucía (RTA), INE --Estadística Experimental-- y Registro Único de Alojamientos (NRUA), de las 153.517 viviendas con licencia vigente, solo 67.106 han obtenido el número de Registro (43%), y de estas, únicamente el 40% ha presentado el modelo N2, lo que supone que el 17,2% de las viviendas cuenta con el proceso completado.

A partir de marzo, solo ese porcentaje podría operar en plataformas, mientras más del 80% afronta la retirada de su registro, "con graves perjuicios económicos, jurídicos y reputacionales para miles de familias y profesionales".

De esta manera, la Asociación ha señalado que "el colapso afecta a toda Andalucía", siendo Málaga la provincia con mayor volumen, con 87.370 licencias, de las cuales 36.939 tienen los registros completados (42,3%). La siguen Sevilla, donde de las 11.335 VUT legales, 6.689 han completado el registro (59%); Granada, con 6.270 registros completados (65,6%) de 9.558 alojamientos; Almería, con 5.013 registros (39%) de 12.859 licencias; Córdoba, 2.434 registradas (66%) de 3.696 viviendas; Huelva, con 1.437 registradas (34%) de 4.235 alojamientos; Cádiz, donde de los 23.497 viviendas, 7.306 están en el sistema (31,1%) y, finalmente, Jaén.

De esta manera, la Asociación de Viviendas Turísticas ha subrayado que "el muro burocrático es generalizado en todas las provincias andaluzas y especialmente grave en provincias como Málaga, donde más de la mitad de las viviendas legales están fuera del registro; en Cádiz, solo una de cada tres viviendas han podido registrarse, o Huelva, donde solo una de cada tres lo ha conseguido pese a cumplir todos los requisitos legales".

Además, los peores datos se dan en municipios costeros y pueblos pequeños donde las viviendas turísticas --en su mayoría segundas residencias de familias locales-- representan "la principal fuente de ingresos".

De esta manera, en Cádiz, destacan casos como El Bosque (2% de registros sobre licencias), Barbate (12%), Arcos de la Frontera (11%), Chipiona (8%), Chiclana de la Frontera (28%) o Conil de la Frontera (31%).

En Huelva, municipios como Jabugo (4%), Almonte (17%), Isla Cristina (27%) y Lepe (24%) presentan "porcentajes bajísimos". En Málaga, localidades de la costa como Benahavís y Benalmádena solo alcanzan el 25%. "Estos núcleos registran porcentajes bajísimos de cumplimiento que amenazan con paralizar completamente su actividad turística".

Desde Avvapro han reiterado "en múltiples ocasiones la necesidad de prorrogar el plazo de depósito de contratos correspondientes a 2025, ante la evidente saturación del sistema administrativo".

"Estamos hablando de 86.411 alojamientos turísticos, que cuentan con todas las licencias en regla, que cumplen la normativa y que, por un atasco burocrático, van a quedar fuera del sistema", han señalado desde la asociación.

De manera general, "los bajos porcentajes de inscripción amenazan con paralizar la oferta turística legal en zonas que dependen en gran medida de las VUT para diversificar su economía, atrayendo visitantes todo el año y generando empleo estable en municipios pequeños".

Por ello, la contribución de las viviendas turísticas "es esencial".

En Andalucía, las VUTS "dinamizan el 10-15% del PIB turístico regional, y su exclusión del sistema podría suponer la pérdida de miles de empleos y un impacto muy grave en la sostenibilidad rural".

En este sentido, la Asociación ha sostenido que "si se mantienen los plazos actuales sin una ampliación extraordinaria, las cifras disponibles anticipan un impacto crítico sobre la operatividad del sector".

Por ello, Avvapro ha solicitado a la Junta de Andalucía una "prórroga inmediata de este trámite", que permita a los miles de propietarios legales completar el proceso sin riesgo de quedar en situación irregular "por causas injustificadas".

"Se trata de un sector profesional, generador de desarrollo social y económico, que cumple la ley. Pedimos responsabilidad y una solución técnica. No se puede penalizar a propietarios legales por la incapacidad del sistema para procesar las solicitudes", ha concluido la asociación.