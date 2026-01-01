Casi pleno en aprobación en fecha de los presupuestos 2026, con enero pendiente de Jaén capital y Diputación de Cádiz

Archivo - Imagen de 24 de noviembre del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Huelva para votar los presupuestos de 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 31 de diciembre marca el final de un año natural y también de un ciclo presupuestario de las administraciones públicas, que debe renovarse con el inicio del nuevo año. El mapa de los presupuestos de las capitales de provincia y de las ocho provincias andaluzas ha hecho prácticamente un pleno, a falta de que la Diputación de Cádiz apruebe sus nuevas cuentas en enero, así como el Ayuntamiento de Jaén, que estrenará presupuesto tras prórrogas desde 2017.

En Almería el Ayuntamiento aprobó el 15 de diciembre con el voto del equipo de gobierno (PP) sus cuentas para el próximo ejercicio, de forma que espera arrancar el año con un presupuesto que asciende a 297,7 millones de euros --un 7,2% más-- en el que tendrá especial impacto los nuevos contratos servicios municipales como la recogida de basuras, la limpieza viaria y de zonas verdes y el servicio de dependencia.

La Diputación Provincial de Almería aprobó inicialmente su presupuesto el 4 de diciembre; unas cifras apoyadas solo por el equipo de gobierno (PP) que se elevan hasta los 319 millones de euros y que fueron fuertemente criticadas desde la oposición --PSOE y Vox-- al tratarse de unas cuentas diseñadas bajo la dirección del expresidente de la institución.

El Ayuntamiento de Cádiz aprobó en un pleno extraordinario el día 22 sus cuentas para afrontar el ejercicio 2026, lo que supone la autorización para un gasto de 204,86 millones de euros. La Corporación Provincial ha previsto aprobarlos en enero, según anunció su presidenta, Almudena Martínez.

En Córdoba, tanto el Ayuntamiento de la capital como la Diputación, tienen ya sus cuentas al día para su entrada en vigor con el inicio del año. El Ayuntamiento aprobó el 26 de noviembre un Presupuesto de 594,99 millones. La Corporación Provincial presentó el 17 de diciembre el borrador de los presupuestos para 2026. El proyecto contempla un incremento de 50 millones de euros respecto al año anterior, un 14,92%, para llegar a los 385,4 millones. Sumando las empresas y organismos provinciales, el presupuesto global asciende a 522,9 millones, un aumento del 21,31% respecto a este 2025.

En Granada el presupuesto del Ayuntamiento fue aprobado inicialmente en un pleno extraordinario a finales de diciembre y entrará en vigor el 1 de enero tras un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda, requerido por el plan de ajuste que regula la economía municipal. El presupuesto consolidado de la ciudad para 2026, que incluye organismos y empresas dependientes del Ayuntamiento, supera los 358,3 millones de euros, un 7,6 % más que el año anterior.

El presupuesto de la Diputación, que presentó el 18 de noviembre su presidente Francis Rodríguez (PP) y aprobado para entrar en vigor el 1 de enero, crecerá 42,5 millones respecto a 2025, alcanzando 418,5 millones. Las cuentas provinciales priorizan políticas sociales, inversión en los municipios y generación de empleo.

La Diputación y el Ayuntamiento de Huelva también han aprobado sus presupuestos para 2026. La Diputación presenta unas cuentas de 246 millones de euros, que ascienden a 264 millones incluyendo la Agencia Provincial Tributaria y la Agencia Destino Huelva, lo que supone un aumento del 12,8% respecto a 2025, impulsado por aportaciones del Gobierno central y la Junta, la nueva tasa de residuos y los rendimientos financieros de la institución.

El Ayuntamiento de Huelva aprobó en noviembre un presupuesto de 202,8 millones de euros, acompañado de un plan de inversiones de siete millones destinado a los barrios. Los sectores que más crecen y reciben mayor dotación son Servicios Sociales e Infraestructuras. La aprobación contó con 13 votos a favor del equipo de Gobierno y nueve en contra de PSOE, Vox y Con Andalucía.

El Pleno incorporó enmiendas de Con Andalucía y Vox, mientras rechazó la enmienda a la totalidad del PSOE. Con Andalucía propuso aumentar 122.000 euros en Cultura, 20.000 en el Plan Local Infantil y 10.000 en actividades juveniles. Vox impulsó incrementos en diversos programas como 100.000 euros para la renovación del Parque Móvil, 500.000 para asfaltado, 40.000 para el Parque Alonso Sánchez, 10.000 a la oficina antiokupas, 200.000 para aires acondicionados en instalaciones deportivas, 325.000 para aparcamientos en Zafra, 60.000 para equipamiento policial y la presupuestación de la piscina pública.

JAÉN APRUEBA SUS PRESUPUESTOS TRAS OCHO AÑOS DE PRÓRROGAS

En Jaén el Consistorio de la capital, tras ocho años de prórrogas, aprobó inicialmente el presupuesto el 25 de noviembre. El proyecto consolidado asciende a 202 millones de euros y prevé 23 millones para nuevos equipamientos y mejora de los servicios públicos. El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) aguarda un informe del Ministerio de Hacienda antes de someterlo a su aprobación definitiva por el Pleno, que se prevé a lo largo de este mes de enero.

El Pleno de la Diputación ratificó en noviembre sus cuentas para 2026, que ascienden a 397,5 millones de euros, más de 25 millones que en 2025, con el voto a favor del PSOE y el rechazo del PP. Destina 82 millones a inversiones en infraestructuras, carreteras y dos nuevos parques de bomberos, así como fondos europeos para pequeños municipios y el mantenimiento de una plataforma digital municipal. Las políticas sociales suman 121 millones de euros, aumentando la ayuda a domicilio y promoviendo programas innovadores para jóvenes en municipios de la Sierra de Segura. Incluye medidas para fomentar el empleo y la industria, con ayudas de tres millones de euros a empresas que generen puestos de trabajo y apoyo a proyectos tecnológicos e industriales.

En Málaga, el Pleno extraordinario del Ayuntamiento dio luz verde el 15 de diciembre de forma inicial, con los votos a favor del equipo de gobierno --PP-- y en contra de los grupos de la oposición --PSOE, Vox y Con Málaga-- el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 1.234.326.277,35 euros. Tras ello, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles.

El Pleno de la Diputación de Málaga aprobó el 17 de diciembre de manera definitiva su presupuesto global para el año que viene (incluyendo la propia institución y sus entes y consorcios), que asciende a 516,21 millones de euros, lo que supone un 12,3% más que el de este año. Tras resolverse las alegaciones presentadas a estas cuentas, han salido adelante con los votos favorables del grupo del PP y el voto en contra del resto de grupos políticos de la institución.

En Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el 23 de diciembre los presupuestos municipales para 2026 tras un acuerdo entre PP y Vox, que incluye reforzar el control del empadronamiento y flexibilizar la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja, así como 16 enmiendas del partido. Las cuentas, con una inversión de 1.096 millones de euros, un 2,5% más que el año anterior, se aprobaron con los votos de PP y Vox y en contra del PSOE y Con Podemos-IU.

La Diputación dio por bueno a finales de noviembre, de manera inicial, el presupuesto para 2026, que asciende a 656,4 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior, con el apoyo de PSOE y Con Andalucía y el rechazo de PP y Vox. Incorpora un aumento de 45,8 millones destinado a nuevos desarrollos urbanos como Cortijo de Cuarto, infraestructuras hidráulicas, carreteras y el Consorcio Provincial de Bomberos, además de inversiones en patrimonio, vivienda pública y cofinanciación de proyectos con fondos europeos.