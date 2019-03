UGT-A pide a Vox "bajar el nivel de crispación" y plantear propuestas contra el paro en mujeres

Actualizado 05/03/2019 12:03:10 CET

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha pedido al grupo parlamentario Vox que "baje el nivel de crispación" en torno al feminismo, al tiempo que le ha preguntado "si tiene alguna propuesta para el desempleo en las mujeres, que representan el 60% de los parados". "Me gustaría escucharla y podemos discutirla", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en una asamblea regional de delegados del sindicato, ha señalado que "habrá que explicarle a Vox que el feminismo no es más que la igualdad entre hombres y mujeres, ni más ni menos" y ha criticado que "piensen que ser feminista es que las mujeres quieren algo más con esa supremacía feminista, usando un lenguaje que recuerda a épocas del pasado que no queremos recordar".

Así, ha señalado que en la huelga y todas las movilizaciones por el 8 de marzo "los hombres tienen que estar con nosotras", porque "los compañeros son fundamentales para conseguir la igualdad", ya que el feminismo "es incluyente", toda vez que ha insistido en que Vox "baje el nivel de crispación" y ha afirmado que "lo más fácil es empezar a trabajar por Andalucía".

En este sentido, Castilla espera que esta jornada del 8 de marzo "sea aún mejor que la del año pasado" y asegura que "no podemos hablar de 8M solamente esta semana, sino que tienen que ser un tema transversal los 365 días del año", porque "no ha cambiado nada la situación de las mujeres respecto a ese año, a ese mes o a ese día en concreto del 8M de 2018 donde las mujeres y hombres que creen en la igualdad real salieron a las calles no solo de toda España sino de otros países del mundo".

"No ha cambiado nada", ha abundado la secretaria general de UGT-A, quien ha añadido que "en Andalucía la brecha salarial, que muchos empresarios y políticos parece que no creen, no solo no ha mejorado sino que ha aumentado un 0,1%, es decir, las mujeres seguimos cobrando menos que los hombres, con el mismo trabajo, la misma categoría profesional, la misma responsabilidad", lo cual "es injusto social y laboralmente, y desde un punto de vista ético y sindical".

Además, Castilla ha lamentado que sigan existiendo víctimas de asesinatos machistas, al tiempo que, sobre el acoso laboral y sexual por razón de género, ha apuntado que "según una macroencuesta de la Unión Europea (UE), de cada tres mujeres una es acosada sexualmente en el ambiente laboral solo por el hecho de ser mujer".

Por último, ha aplaudido las medidas del Gobierno central, pero piensa "que hay que hacer muchísimas más cosas", como "dotar de una arquetipo jurídico que vincule las actuaciones y una dotación del pacto contra la violencia de género, no solo dotándolo presupuestariamente, sino ejecutándolo en su totalidad".

"Hay que desterrar determinados bulos como que la brecha salarial no existe o que las mujeres estamos menos formadas, cuando las universitarias somos mayor número", ha destacado Carmen Castilla, que apuesta por "una vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de las leyes de igualdad" y asegura que "hay mucho trabajo que hacer".