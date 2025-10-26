Castillo comparece esta semana en comisión parlamentaria para explicar las medidas ante el acoso escolar

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en una imagen de archivo de una comparecencia en comisión. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La semana entrante en el Parlamento de Andalucía tendrá entre sus protagonistas a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, quien el miércoles comparecerá a partir de las 17,00 horas en comisión para dar cuenta de las actuaciones de su departamento ante los casos de acoso escolar en los centros educativos andaluces, que le solicitan los grupos Popular, Socialista y Vox en Andalucía.

Las explicaciones de Castillo tienen de fondo el último caso que ha sacudido a la sociedad andaluza y al sistema educativo tras el suicidio en Sevilla de una menor de 14 años de edad, alumna de un centro concertado de la capital que sufrió acoso escolar y que la Junta de Andalucía ha llevado a la Fiscalía tras conocerse que el centro no activó el protocolo de acoso.

Junto a la titular de Desarrollo Educativo compartirán el mayor interés informativo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quienes afrontarán sus primeras comparecencias en sus respectivas comisiones para dar cuenta de las nuevas competencias que han asumido tras dos decretos del presidente: el 5/2025 que modifica a su vez el decreto 6/2024 sobre reestructuración de consejerías y el 4/2025 de cese de Rocío Hernández Soto como consejera de Salud y Consumo.

Sanz comparecerá el jueves, día 30, para informar de las principales líneas de actuación de su departamento y sobre el plan de choque ante la crisis de los cribados de cáncer, rendición de cuentas que hará a petición propia y de los grupos Popular y Socialista.

Este acto no supondrá el debut parlamentario de Sanz como consejero de Sanidad por cuanto esta semana ya lo hizo ante el Pleno de la Cámara autonómica durante el debate general sobre la situación de la sanidad pública a raíz de las crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama.

La consejera de Economía afrontará el mismo ejercicio que Sanz, la explicación de sus nuevas atribuciones, este lunes, día 27.

El miércoles, además de la consejera de Desarrollo Educativo, también comparecerán en sus comisiones los titulares de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; y de Empleo, Empresa, y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

Fernández-Pacheco tendrá una doble rendición de cuentas. Por un lado, hablará sobre el impacto del cierre de la Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz), así como sobre la crisis del sector de la remolacha en Andalucía.

Blanco explicará las medidas de mejora de la empleabilidad en colaboración con las entidades locales y sobre la precariedad del empleo femenino.

Junto a las comparecencias de los consejeros otros hitos de la actividad parlamentaria será la reunión de la Mesa del Parlamento, así como diversos trámites sobre diferentes proyectos de ley.

Así, en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente se calificarán las enmiendas al articulado al proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, y habrá una comparecencia de los agentes sociales sobre el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

A la Comisión de Industria, Energía y Minas acudirán los agentes sociales para analizar el proyecto de Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía.

El martes la Comisión sobre Derechos y Atención a las personas con discapacidad acogerá comparecencias de organizaciones sociales para exponer las exigencias de sus respectivos sectores.