El castillo de Hornachuelos (Córdoba) abre sus puertas al público desde este sábado

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El castillo de Hornachuelos (Córdoba) inicia una nueva etapa con su apertura al público a partir del próximo sábado, 17 de enero, permitiendo a vecinos y visitantes descubrir gratuitamente uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos del municipio. La iniciativa ofrece la oportunidad de disfrutar de vistas panorámicas únicas y de una experiencia ligada a la historia y evolución del casco histórico.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Hornachuelos en una nota en la que ha detallado que las visitas para el público general se realizarán sábados, domingos y festivos, en horario de 11,00 a 13,00 horas, mientras que de lunes a viernes el acceso quedará reservado exclusivamente a grupos organizados, como centros educativos, asociaciones o empresas, previa reserva.

La entrada será totalmente gratuita, si bien el aforo es muy limitado, por lo que será imprescindible realizar reserva previa a través de los teléfonos 636 921 298, 687 359 714 o 957 640 786.

Esta apertura llega después de meses de finalización de las obras de puesta en valor del castillo y su recinto amurallado, iniciadas en junio de 2022. Se trata de "uno de los proyectos más relevantes" desarrollados en Hornachuelos en los últimos años, enmarcado dentro del Plan de Reactivación del Casco Antiguo (Plan Perca).

Además de la intervención principal, desde entonces se han ido acometiendo diferentes actuaciones complementarias en todo el recinto, trabajos que continuarán desarrollándose en los próximos meses con el objetivo de seguir recuperando y dignificando este espacio histórico.

Entre las actuaciones más destacadas de las obras que se han venido desarrollando se encuentra la habilitación del Paseo de Ronda, que hasta la finalización de la actuación era inaccesible. La construcción de una nueva torre de acceso permite recorrer este espacio y contemplar la configuración completa del casco histórico. Dicha torre cuenta con escalera y montacargas, garantizando el acceso a personas con movilidad reducida, así como barandillas de seguridad. En la cámara situada en la parte más alta del monumento, los visitantes podrán conocer la historia del castillo y las distintas intervenciones realizadas hasta el momento.

El proyecto también ha contemplado la recuperación de tramos deteriorados del recinto amurallado, sacando a la luz zonas poco conocidas hasta ahora. A ello se suma el acceso al aljibe, la restauración integral de la Plaza de Armas, que ha sido devuelta a su cota original, y el estudio para la creación de un pequeño parque arqueológico en la zona sur del recinto.

Una vez finalizada la puesta en valor de la plaza, el objetivo municipal es que este espacio pueda acoger actividades culturales, funcionando como teatro vertical o cine al aire libre, con los muros del castillo como telón de fondo. La actuación principal contó con un presupuesto total de 638.947,80 euros, financiado en un 60% por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del programa del 1,5 % Cultural, que aporta alrededor de 383.000 euros, mientras que la inversión municipal superó los 250.000 euros.

NUEVA INTERVENCIÓN

A este esfuerzo se suma un nuevo impulso anunciado recientemente, pues el Ayuntamiento de Hornachuelos ha obtenido una subvención de 100.000 euros, enmarcada en el programa Patcul --Promoción de la Sostenibilidad del Turismo a través de la Puesta en Valor del Patrimonio Turístico Cultural de Andalucía--, promovido por la Consejería de Turismo y financiado con fondos europeos Feder.

La ayuda se destinará a la rehabilitación y puesta en valor del inmueble adosado al castillo, con el objetivo de convertirlo en el futuro Centro de Interpretación del Castillo de Hornachuelos. La resolución definitiva, ya aprobada, confirma una intervención que alcanzará un montante total de 223.487 euros, configurándose como una de las actuaciones patrimoniales más importantes de los últimos años en el municipio.

El proyecto permitirá rehabilitar la vivienda situada en la calle Castillo nº14 y transformarla en un espacio destinado a explicar la historia, arquitectura y relevancia del monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Además, la actuación hará posible la recuperación de elementos defensivos singulares del recinto medieval, entre ellos parte del antemuro o falsabraga, actualmente integrado en el interior del inmueble. Especialistas en patrimonio destacan la relevancia de este elemento como "pieza clave del sistema defensivo bajomedieval y de gran valor dentro del conjunto castellológico de la provincia de Córdoba".

REHABILITACIÓN INTEGRAL

El proyecto contempla una rehabilitación integral, incluyendo la restauración de fachadas, la intervención en el patio trasero, la recuperación de la barbacana del castillo, la reparación completa de cubiertas y la solución de problemas estructurales como humedades y filtraciones.

Asimismo, se dotará al edificio de un acceso accesible, con rampa de acero corten, señalética adaptada y espacios expositivos y audiovisuales renovados. El futuro Centro de Interpretación incorporará recursos digitales avanzados, como recreaciones virtuales en 3D, aplicaciones interactivas y videoguías en varios idiomas, además de sistemas en braille y pictogramas, garantizando la accesibilidad universal.

El plan museológico plantea una visita experiencial articulada en cinco grandes ejes temáticos: los orígenes del castillo, la vida cotidiana en época medieval, la memoria cultural de Hornachuelos, la relación con el entorno natural y la importancia de la conservación del patrimonio. Asimismo, se prevé el desarrollo de programas educativos, talleres temáticos y rutas didácticas dirigidas a centros escolares, familias, investigadores y colectivos locales, reforzando el papel del castillo como motor cultural, turístico y educativo y consolidando su integración en la vida del municipio.