La Cátedra de Memoria Democrática de la UCO, memorialistas y administraciones rinden homenaje a las víctimas

CÓRDOBA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio de la Salud de Córdoba ha acogido este viernes el acto de conmemoración del Día de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que se celebra el 14 de junio según lo dispuesto en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, con la participación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO), asociaciones memorialistas y administraciones.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, como ya hizo el año pasado, la Cátedra de Memoria Democrática ha organizado este acto de recuerdo y homenaje en el Cementerio de la Salud, donde actualmente se realizan una de las tareas de exhumación más importantes de España, con la intervención de representantes del Ayuntamiento, Diputación y Subdelegación del Gobierno, así como los colectivos memorialistas de Córdoba.

El director de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO, el profesor Francisco Acosta Ramírez, ha recordado que este año la celebración del día 14 cobra, si cabe, "especial significado porque a finales de noviembre del año pasado se acometieron por fin las exhumaciones de las grandes fosas de la capital".

"Con ellas empieza a hacerse realidad la esperanza de centenares de familias para recuperar los restos de sus familiares, en el mejor de los casos, porque hay muchas familias que todavía desconocen a día de hoy dónde están sus familiares enterrados", ha explicado.

Según ha detallado Acosta, se calcula que la cifra de víctimas represaliadas enterradas en los cementerios de Córdoba "ronda los 4.000". "Después de muchos años de trabajo de investigación, se ha conseguido a día de hoy, conocer los nombres de unos 3.100. Aquí yacen enterradas víctimas de todos los municipios de la provincia de Córdoba, de muchas de las provincias de España, de todas las provincias andaluzas y de más de 15 países de todo el mundo", ha explicado.

"Las exhumaciones son sin duda la piedra angular, pero no son la única, pues es necesario un proceso de reparación que se ha dilatado en el caso español hasta límites muy difíciles de explicar y de comprender. Casi 90 años después acometemos en Córdoba el deber moral cívico y democrático de recuperar y redimir a esos olvidados de la tierra", ha agregado Acosta.

Son "víctimas de un enfrentamiento civil y de una represión que ha dejado cicatrices y traumas sociales que todavía persisten y que sólo podrán curarse cuando se dé cumplimiento a los deberes de verdad, justicia, reparación, deber de memoria y garantías de no repetición. Esos son los principios recogidos por el derecho internacional transicional Humanitario. Porque no podemos olvidar que de eso precisamente estamos hablando, y no de otra cosa, de derechos humanos", ha expresado.

REPARAR Y RESTITUIR LA MEMORIA

El vicerrector de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria de la UCO, Rafael Solana, ha subrayado la importancia de la Cátedra de Memoria Democrática, cuya labor ha sido financiada desde su creación "por instituciones lideradas por personas y partidos de diferentes ideologías unidas en el reconocimiento a las víctimas y el apoyo a sus familiares".

"Esta cátedra representa un espacio académico y ciudadano dedicado a la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia reciente de España, con el propósito de promover la verdad, la justicia y la reparación. Nuestro compromiso con la Memoria Democrática es un compromiso con la paz, la reconciliación y la democracia. Un compromiso de lucha contra la ignorancia, la radicalización y la intolerancia que solo conducen al odio y la violencia", ha indicado.

Por su parte, los representantes institucionales, Auxiliadora Moreno, diputada delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba; Ana López, subdelegada del Gobierno de España en Córdoba; y Miguel Ruiz Madruga, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, han insistido en la unión de las instituciones en la reparación y restitución de la memoria histórica, para no repetir errores del pasado.

Durante el acto de homenaje se dado lectura a una relación de nombres de personas represaliadas. Antonio Deza ha intervenido en nombre de las familias de las víctimas, explicando que "a veces nos preguntamos por qué ha pasado tanto tiempo y nos hemos olvidado de esas víctimas y la democracia española, también con más de 40 años, no ha reparado y ha cumplido con su obligación; la única explicación que se puede tener es que el terror que infundieron es tan grande, y el daño que hicieron fue tanto, que dejaron a un pueblo aterrorizado para muchísimos años".

Por su parte, Carmen Jiménez, en nombre del movimiento memorialista ha citado distintas investigaciones para recordar lo sucedido la capital cordobesa. "Todos sabemos que desde el mismo 18 de julio de 1936, Córdoba se adhiere al golpe de estado. Los trabajos de distintos historiadores nos muestran cómo desde esta fecha en Córdoba capital comienza la represión con una clara intención aniquiladora". Posteriormente ha tenido lugar una ofrenda floral junto a la fosa donde se están llevando a cabo los trabajos de exhumación. El acto ha contado con la actuación musical de Fernando Hidabe.

Este homenaje cierra la II Semana de la Memoria y Homenaje a las víctimas del franquismo en Andalucía, que comenzó con la exposición 'La Hambruna silenciada. El hambre durante la posguerra franquista (1939-1952)' que se puede visitar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, y con la jornada celebrada este martes sobre los Resultados Preliminares del Proceso de Exhumación de Víctimas de la Represión en los Cementerios de la Salud y de San Rafael en Córdoba. La actividad tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Cívico de Levante (antigua cárcel provincial), sede de la actual Oficina de Víctimas.