La Catedral de Jaén acogerá el 13 de diciembre la beatificación de 124 mártires jiennenses

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV, a través de la Secretaria de Estado ha informado de la fecha dispuesta por el Vaticano para que se celebre el rito de beatificación de los 124 jiennenses que "entregaron su vida por amor a Cristo y la Iglesia", durante los años 1936 y 1939. Será el próximo 13 de diciembre y se llevará a cabo en la Catedral de Jaén.

En concreto, en la misiva, firmada por el sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, el obispo Edgar Peña, informa que la ceremonia estará presidida por el representante del Sumo Pontífice, el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

El Obispo de Jaén, Sebastián Chico, ha indicado en un comunicado que "es una alegría poder celebrar, enmarcada en el Jubileo de la Esperanza, esta gran fiesta que reconoce el martirio de estos 124 hombres y mujeres de nuestra tierra, sacerdotes, una religiosa y laicos, que no temieron defender su fe hasta entregar su don más valioso, la vida, por ella".

Chico ha agradecido al Papa León XIV que haya aceptado la propuesta de esta celebración que "pone a los cristianos de Jaén en el corazón de la Iglesia, que subraya su vida entregada por amor a Dios, y que reconoce en ellos la vida de tantos hombres y mujeres que han defendido la fe y con su gesto de amor desmedido, siguen siendo testigos de esperanza y modelos para muchos cristianos".

En la ceremonia participarán familiares y descendientes de los 124 jiennenses que van a ser beatificados. Será la segunda ceremonia de este tipo que acontece en la Iglesia del Santo Reino, después de que en 2010 fuera beatificado en Linares (Jaén) Manuel Lozano Garrido, 'Lolo'.