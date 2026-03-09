Junta destaca la importancia de la prevención del mildiu para proteger el sector del viñedo en la provincia de Córdoba

Un viñedo en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha subrayado la necesidad de reforzar la prevención, la vigilancia y la detección temprana del mildiu para evitar la propagación de esta enfermedad en el viñedo y garantizar la sostenibilidad del sector vitivinícola andaluz. Acosta ha lanzado este mensaje durante su participación en el acto de entrega de los Premios Mildiu 'Pedro Cabezuelo', un reconocimiento que impulsa la sanidad vegetal y fomenta las buenas prácticas agrarias en el marco Montilla Moriles.

El delegado de Agricultura ha explicado que el Concurso Pedro Cabezuelo nació en los años 80 gracias a la iniciativa del funcionario que le da nombre, en el seno de la Delegación de Agricultura, y que su continuidad ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur, que aporta 2.200 euros en premios. "Gracias a esta colaboración seguimos impulsando una experiencia que ha servido de inspiración en otras zonas y que año tras año ofrece excelentes resultados", ha señalado, al tiempo que ha dado las gracias por "este compromiso con la viticultura de esta tierra".

El delegado ha expresado su reconocimiento al Consejo Regulador de la D.O.P. Montilla-Moriles, así como a las cooperativas, bodegas, lagares y viticultores, "cuya labor permite que estos premios continúen siendo una herramienta útil para potenciar la sanidad vegetal de los viñedos".

Acosta ha recordado la importancia de la contratación de seguros agrarios por parte de los viticultores, así como de los agricultores y ganaderos en general. En este sentido, ha explicado que "ante la persistencia de fenómenos meteorológicos adversos y amenazas en el ámbito de la sanidad animal y vegetal, las pólizas de seguro son una herramienta imprescindible". Las mismas están financiadas por la Junta, durante 2026 la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural abrirá dos convocatorias de ayudas a las que se destinarán más de 16 millones de euros para beneficiar a unos 15.000 agricultores y ganaderos andaluces, según las previsiones iniciales.

Durante su intervención, Acosta ha recalcado que "la prevención del mildiu es esencial, y con estos premios fomentamos la detección temprana, la comunicación precoz y la toma de decisiones inmediata, factores clave para evitar el avance de la enfermedad".

Asimismo, ha destacado que la detección precoz permite una producción más sostenible, ya que optimiza los tratamientos fitosanitarios, reduce costes para los agricultores y contribuye a la protección del medio ambiente mediante el uso racional de productos. El delegado ha aludido a la importancia de la vigilancia constante que realizan los propios viticultores destacando que "el pasado año quedó demostrada la relevancia de actuar con rapidez". "A pesar de los esfuerzos, el mildiu afectó sensiblemente al marco Montilla Moriles, provocando un descenso del 33% en la uva recogida respecto a la campaña anterior, con el consiguiente perjuicio económico", ha recordado.

Acosta ha subrayado que "la Junta de Andalucía ha defendido siempre el trabajo en las viñas y la elaboración de vinos como un sector estratégico" y ha explicado que, una vez evaluados los daños causados por el mildiu, la Consejería activó mecanismos para compensar a los viticultores. "A finales del pasado año abonamos casi 970.000 euros a más de 700 viticultores cordobeses afectados por el mildiu de 2025, resolviendo más del 90% de las solicitudes con derecho a cobro", ha señalado.

Además, ha anunciado que "en breve" se procederá al pago del resto de expedientes hasta completar un total de 1,05 millones de euros en ayudas. Acosta ha felicitado a los ganadores del certamen del pasado año por su contribución a la sanidad del viñedo y a la mejora de la calidad de la producción.

NUEVA CONVOCATORIA DE REESTRUCTURACIÓN DEL VIÑEDO

El delegado de Agricultura ha informado de la apertura de la nueva convocatoria de subvenciones para la reestructuración y reconversión del viñedo en Andalucía, incluidas en la Intervención Sectorial del Sector Vitivinícola Español (2024 2027). "La modernización de las explotaciones es esencial para asegurar la viabilidad del sector, mejorar la rentabilidad y adaptarse a la realidad actual, incluida la escasez de mano de obra en los periodos de recolección", ha indicado.

A través de esta línea de trabajo, la Junta ha contribuido ya a la modernización de tres cuartas partes del viñedo cordobés. Actualmente, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y el plazo para solicitar ayudas permanece abierto hasta el 19 de marzo.

El delegado ha recordado que, durante 2025, se resolvieron favorablemente 45 solicitudes, con un importe total superior a 1,5 millones de euros, reflejo de la alta demanda de los viticultores interesados en modernizar sus explotaciones para ganar competitividad. Para finalizar, ha animado a los viticultores a aprovechar esta convocatoria y a "seguir modernizando sus explotaciones para sentar las bases de su futuro y reforzar la competitividad del sector vitivinícola cordobés".