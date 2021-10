La catedrática de Medicina Legal María Castellano se incorpora al claustro de doctores de la Universidad de Jaén

JAÉN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Medicina Legal María Castellano Arroyo ha sido investida este miércoles como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Jaén (UJA), en reconocimiento a sus aportaciones en diversas líneas de investigación, como violencia familiar y de género, derecho sanitario, ética y deontología médica, patología forense y psiquiatría forense.

El acto ha estado presidido por el rector de la UJA, Juan Gómez, que ha manifestado el "orgullo y privilegio" que supone incorporar al claustro de doctores de la Universidad de Jaén a una persona "tan relevante en el mundo de la medicina y en general en la vida" como María Castellano.

"Se trata de la tercera mujer investida Honoris Causa por la UJA, la primera nacida en Jaén", ha destacado el rector, al tiempo que ha subrayado que "su valía personal y su enorme capacidad de trabajo han hecho que esa trayectoria académica y profesional sea más que brillante".

Sobre su perfil profesional, ha resaltado que se trata de "una mujer adelantada a su tiempo" y que "rompió muchos techos de cristal" al ser la primera mujer en ganar oposiciones al cuerpo nacional de médicos forenses en 1978, la primera catedrática de una Facultad de Medicina en España --con 32 años, en la Universidad de Zaragoza--, y fue pionera en el tratamiento de la violencia de género en la década de los años 80 del pasado siglo.

"Es una persona que tiene un currículum profesional y académico sobresaliente, y con una catadura moral, vital y humana como mínimo tan valiosa como su currículum", ha dicho el rector.

Por su parte, en su discurso de investidura, María Castellano ha recordado su infancia y el "sentido de la responsabilidad" que le inculcaron sus padres, al comprobar "la abnegación y el esfuerzo" de los mismos, al considerar que los estudios era lo principal.

Posteriormente, ha recordado su etapa universitaria y su "vocación hacia la Medicina Legal y Médico Forense", que le permitió acercarse a persona de todo tipo y condición "y en circunstancias más diversas y adversas". Tras repasar las numerosas etapas de su vida, María Castellano ha agradecido la investidura como Doctorada Honoris Causa por la UJA, y se ha alegrado de que "la previsión sea que en el curso académico 2022-2023 se inicien los estudios de Grado de Medicina en la Universidad de Jaén".

"Me siento profundamente agradecida a la Universidad de Jaén, a su rector y al claustro de esta Universidad por haber decidido que merezco ser Honoris Causa por la UJA", ha afirmado Castellano, al tiempo que ha apuntado que no pudo trabajar en Jaén porque "no había un Grado en el que mi especialidad se impartiera, pero siempre que he podido y se me ha llamado desde Jaén he estado en lo profesional y en lo familiar".

Además, sobre la Universidad de Jaén, ha señalado que Jaén debe estar "muy orgullosa" de la UJA porque "floreció en una provincia de Andalucía que no estaba en los primeros puestos, ni de ayudas ni de recuerdo institucional".

Por último, la nueva Doctora Honoris Causa de la UJA ha anunciado la cesión a la Universidad de Jaén de una extensa biblioteca médico-quirúrgica que posee de Juan Sánchez Cózar, "pensando que es el mejor destino para este trozo de historia de un médico jiennense, que servirá de cimientos, pensando en el futuro Grado en Medicina, sobre los que después se añadirán los que traigan los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías".