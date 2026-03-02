El catedrático de Proyectos de Ingeniería Germán Martínez será vicerrector de Infraestructuras de Granada

El nuevo vicerrector de Infraestructuras de la UGR, Germán Martínez - UGR

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Germán Martínez será el nuevo vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Granada (UGR) en sustitución de Montserrat Zamorano, que ha dejado esta responsabilidad que ha desempeñado desde el inicio del mandato de Pedro Mercado al frente del Rectorado de la institución académica granadina.

Natural de Granada y nacido en 1968, según ha indicado la UGR en un comunicado, Martínez es catedrático de Proyectos de Ingeniería de la institución académica granadina y catedrático Jean Monnet de la Comisión Europea en Gestión de Proyectos. Inició su trayectoria docente como profesor asociado, compatibilizando durante varios años su actividad académica con el ejercicio profesional como ingeniero y directivo en empresas del sector de la consultoría y los servicios. Asimismo, ha ejercido la docencia en un centro asociado de la Universidad de Gales.

Desarrolla su actividad académica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UGR, donde ha desempeñado diversas responsabilidades de gestión. Ha sido director del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería, director de Planificación y coordinador general de Infraestructuras y Campus de la institución académica.

En la actualidad, es subdirector de Capacitación, Emprendimiento y Transferencia de la escuela. Tiene reconocidos cinco sexenios, cuatro de investigación y uno de transferencia, y seis quinquenios docentes. Es investigador principal de más de cincuenta proyectos competitivos de investigación y transferencia, y ha participado activamente en dos Acciones Marie Curie. Asimismo, ha dirigido ocho tesis doctorales.

Es autor de seis libros y de más de ochenta publicaciones científicas y profesionales en revistas y congresos internacionales de referencia, participando en muchos de ellos como conferenciante invitado. Sus principales líneas de especialización se centran en la gestión de proyectos, la gestión de riesgos y los sistemas de adquisiciones y contratación pública. En la actualidad es miembro del Comité CTN 157 Project Management, de la International Project Management Association, de la American Society of Civil Engineers y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Fuera del ámbito estrictamente académico, cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada a la dirección y gestión de proyectos. Ha sido director de Proyectos y fundador de Vicenor Sociedad Limitada (spin-off de la Universidad de Granada); director general de Andaluza de Señalizaciones Sociedad Anónima, ingeniero de Proyectos en Urbaconsult Sociedad Anónima, ingeniero de Mantenimiento en Grupisa Sociedad Anónima, y director de Proyectos en la Diputación de Granada.

La UGR ha concluido su comunicado sobre este nombramiento deseando al nuevo vicerrector "los mayores aciertos en esta nueva etapa de responsabilidad al servicio de la institución".