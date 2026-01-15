El catedrático de la UJA Juan Ignacio Pulido vuelve a estar entre las 150 personas más influyentes del turismo en España

Archivo - El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén Juan Ignacio Pulido. - UJA - Archivo

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén (UJA) Juan Ignacio Pulido, ha sido reconocido, por quinto año consecutivo, como una de las 150 personas más influyentes del turismo en España.

Consolida así "una trayectoria académica y profesional de referencia en el ámbito de la economía del turismo, la sostenibilidad y la gestión de destinos", según ha informado este jueves la institución académica.

Este reconocimiento, otorgado anualmente por un panel de expertos del sector turístico liderado por la consultora Sergestur (Servicios de Gestión Turística), distingue a aquellos profesionales cuya actividad profesional, investigadora o divulgativa ejerce una influencia significativa en la evolución del turismo en España, tanto desde la perspectiva académica como desde su impacto en la toma de decisiones públicas y privadas.

La inclusión continuada del profesor Juan Ignacio Pulido en este listado "pone de manifiesto la solidez, coherencia y proyección de su trabajo a lo largo del tiempo", se ha señalado desde la Universidad jiennense.

Con una amplia trayectoria docente e investigadora, es uno de los principales referentes nacionales e internacionales en materia de economía turística, competitividad de destinos, inteligencia turística y sostenibilidad aplicada al turismo.

Su producción científica incluye numerosos artículos en revistas de alto impacto, libros y capítulos de libro que abordan los grandes retos del sector turístico en un contexto de transformación global, transición ecológica y cambio de modelo productivo.

Además de su labor académica, Pulido mantiene una intensa actividad de transferencia de conocimiento, colaborando de forma habitual con administraciones públicas, organismos internacionales, destinos turísticos y empresas del sector. Su trabajo ha contribuido de manera decisiva al diseño de estrategias turísticas basadas en la evidencia científica, la innovación y la sostenibilidad, tanto en España como en otros países.

A lo largo de su carrera, ha participado como experto en múltiples proyectos de investigación competitivos y contratos de asesoramiento estratégico. Además, es una voz habitual en foros especializados, congresos y seminarios nacionales e internacionales.

"Su enfoque integrador, que combina análisis económico, gobernanza, sostenibilidad social y territorial, lo ha situado como un referente imprescindible en el debate contemporáneo sobre el futuro del turismo", ha añadido la UJA.

Igualmente, el profesor Pulido mantiene "una notable presencia en medios de comunicación", como 'El País', la Cadena SER, Onda Cero, 'The Times', 'Financial Times' o 'Handelsblatt', "lo que refuerza su influencia pública más allá del ámbito académico".

CENTRO DE REFERENCIA

La reiteración de este reconocimiento durante cinco años consecutivos "no solo avala la excelencia de su trayectoria individual, sino que también refuerza el posicionamiento de la Universidad de Jaén como un centro de referencia en investigación turística de alto nivel".

En este sentido, en un contexto en el que el turismo afronta desafíos complejos vinculados a la sostenibilidad, la digitalización y la relación con los territorios, la aportación de perfiles académicos como el de Juan Ignacio Pulido resulta clave para avanzar hacia modelos turísticos más responsables, competitivos y alineados con el interés general.

"Este nuevo reconocimiento supone, en definitiva, un respaldo al papel de la investigación y del conocimiento científico como pilares fundamentales para la transformación del turismo en España, y consolida a Juan Ignacio Pulido como una de las figuras más influyentes y respetadas del sector turístico a nivel nacional", ha concluido.