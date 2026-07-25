El catedrático de la Universidad de Granada Juan Lupiáñez, en el jurado que preselecciona los futuros billetes de euro

El catedrático de la UGR Juan Lupiáñez - UGR

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Juan Lupiáñez Castillo, del departamento de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología, ha formado parte del jurado internacional que ha preseleccionado los diez diseños finalistas para la futura serie de billetes de euro.

El Banco Central Europeo (BCE) ha abierto ahora una consulta pública para que la ciudadanía valore las propuestas antes de que el Consejo de Gobierno de dicha institución adopte la decisión final, prevista en torno a finales de 2026, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

Lupiáñez, director del grupo de Neurociencia Cognitiva del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR, ha sido el representante español en este jurado, como experto a propuesta del Banco de España. Su participación ha incorporado una mirada centrada en las personas que manejan los billetes: cómo los perciben, cómo los procesan, cómo los recuerdan y qué elementos pueden favorecer su reconocimiento y uso cotidiano.

El proceso forma parte de la renovación de los billetes de euro impulsada por el Banco Central Europeo para hacerlos más cercanos a europeos de todas las edades y procedencias. El BCE señala además que la nueva serie busca reforzar la seguridad, la sostenibilidad, la accesibilidad, la inclusión y la conexión de los billetes con la ciudadanía europea.

Para Lupiáñez, un buen billete debe encontrar "un equilibrio entre funcionalidad, belleza e identidad". Desde su perspectiva, no basta con que resulte atractivo: debe ser práctico, inclusivo y fácil de usar, pero también capaz de transmitir una sensación de pertenencia y reflejar los valores comunes que unen a la ciudadanía europea.

Al respecto, el profesor de la UGR subraya que la neurociencia cognitiva aporta claves especialmente útiles en un proceso de estas características. "La psicología de la percepción, la atención y la memoria estudia cómo las personas perciben, procesan y recuerdan la información", explica. Ese conocimiento, añade, resulta valioso para evaluar si un diseño es claro, reconocible y capaz de generar identificación y conexión con quienes lo utilizan.

El concurso de diseño fue lanzado en 2025 y recibió más de 1.200 solicitudes de diseñadores gráficos de toda Europa. De ellas, 25 personas fueron invitadas a presentar propuestas y un jurado formado por 21 miembros --20 expertos nominados por los bancos centrales nacionales de la zona del euro y Pablo Hernández de Cos, como presidente del jurado y representante del Banco Central Europeo-- preseleccionó diez diseños.

RENOVACIÓN DE LOS BILLETES

La renovación de los billetes se articula en torno a dos posibles temáticas seleccionadas por el Consejo de Gobierno del BCE: 'Cultura europea' y 'Ríos y aves'. La primera pone el foco en el patrimonio cultural europeo y en sus sectores creativos, mientras que la segunda apela a la libertad, la unidad y la conexión con la naturaleza.

Lupiáñez valora especialmente el carácter participativo del procedimiento. A su juicio, la forma en la que se ha desarrollado el proceso --con fases de consulta, selección experta y votación ciudadana-- transmite también una idea de Europa abierta a la participación.

La ciudadanía puede valorar los diseños finalistas a través de la web oficial del BCE: 'https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/'. Una vez seleccionado el diseño definitivo, el proceso no será inmediato. El BCE señala que después comenzará la fase de desarrollo y producción de los billetes, por lo que todavía pasarán varios años antes de que la nueva serie llegue a los bolsillos de la ciudadanía.

"Ha sido un honor y un privilegio participar en este proceso de selección del diseño de los futuros billetes de euro", señala Lupiáñez, quien destaca la dimensión.

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