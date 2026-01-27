Cazadores andaluces apoyan el "super jueves" del campo español convocado para el jueves por UPA, Asaja y COAG

Cazadores apoyan el "super jueves" del campo español convocado por las entidades agrarias. - FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Caza ha expresado públicamente el apoyo de los cazadores andaluces a las movilizaciones y tractoradas que se celebrarán este jueves, 29 de enero, como un "super jueves" del campo español convocado por UPA, Asaja y COAG.

Según ha informado la Federación Andaluza de Caza en una nota, de este modo el sector cinegético andaluz secunda "las justas reivindicaciones del campo español en relación a la situación del sector, la necesidad de introducir cambios en la Política Agraria Común (PAC) y las protestas contra el acuerdo comercial UE- Mercosur".

En este sentido, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, ha apuntado que "como parte de un mismo frente común, los cazadores entienden los agravios al campo español como un ataque a todos los sectores del medio rural". No en vano, caza y agricultura son "dos actividades estrechamente ligadas que no se entenderían una sin la otra".

Para Mancheño, "es inconcebible que las políticas procedentes de Europa, que tanto están perjudicando a la caza, ignoren las necesidades y perjudiquen los intereses del sector agrario español, que es a nivel estratégico imprescindible para España y Europa".