Cazorla (Jaén) reúne a 35 jóvenes con discapacidad intelectual en un campus interuniversitario de verano

Foto de familia del Campus 2030 - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

CAZORLA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La tercera edición del Campus 2030 reúne en Cazorla (Jaén) a 35 jóvenes con discapacidad intelectual en un campus interuniversitario de verano. Se trata de una iniciativa de las universidades de Córdoba, Sevilla y Murcia, junto a la Fundación Fundown Región de Murcia, que vuelve a celebrarse en el municipio jiennense del 6 al 15 de julio.

El campus ofrece una experiencia formativa y de convivencia dirigida a jóvenes desempleados o inactivos con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista, procedentes de diferentes programas universitarios de formación inclusiva.

Durante la presentación, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha destacado la satisfacción del municipio por volver a convertirse en sede de esta iniciativa y ha subrayado que para el municipo es "un orgullo acoger un proyecto que apuesta por la igualdad de oportunidades, la inclusión y el talento de las personas con discapacidad".

"Nuestro municipio ofrece un entorno privilegiado para el aprendizaje y la convivencia, pero, sobre todo, una comunidad comprometida con los valores de la accesibilidad y la participación", ha dcho el regidor.

El Campus 2030 celebró su primera edición en 2023 en San Pedro del Pinatar (Murcia) y se ha consolidado como un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia entre jóvenes participantes en programas universitarios inclusivos de diferentes territorios, favoreciendo el intercambio de experiencias, la creación de nuevas redes de apoyo y el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales.

La iniciativa está financiada por la Fundación ONCE y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en el marco de los programas Unidiversidad que ambas entidades impulsan cada curso académico para promover la autonomía personal, la inclusión social y laboral y el desarrollo de habilidades interpersonales entre el alumnado con discapacidad.

Durante diez días, las personas participantes compartirán una experiencia que combinará actividades académicas, culturales, deportivas y de ocio con propuestas de orientación vocacional, desarrollo personal, liderazgo y empleabilidad.

Esta convivencia permitirá reforzar la confianza y la autoestima del alumnado, desarrollar competencias para la vida independiente y ampliar sus oportunidades de participación social y laboral, todo ello en un entorno natural privilegiado como el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Como elemento diferencial, el alumnado desarrollará un Proyecto de Investigación Social Aplicada (PISA), mediante el que analizará la accesibilidad cognitiva y la sostenibilidad de distintos espacios y recursos de Cazorla, Úbeda, Baeza y el Parque Natural.

A través de metodologías participativas y del uso de herramientas de inteligencia artificial, las personas participantes elaborarán propuestas orientadas a favorecer entornos más inclusivos, accesibles y respetuosos con el medio ambiente, reforzando su papel como agentes activos de transformación social.