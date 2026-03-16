CCCCOO exige el cese del gerente del Área Sanitaria por el "deterioro" del Hospital de Baza

Concentración ciudadana en Baza (Granada) por la situación de la sanidad en la comarca. - CCOO

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha exigido el cese del gerente del área sanitaria por el "deterioro" del Hospital de Baza tras "la gran afluencia" de vecinos de la comarca y de territorios limítrofes en la concentración del pasado domingo convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad del Área Granada Nordeste y del Hospital de Baza.

Durante la concentración se expuso la situación de la sanidad en el Área Granada Nordeste y se instaló una mesa informativa para explicar a la ciudadanía los derechos que recogen el Decreto de garantía de plazo de respuesta quirúrgica y el Decreto sobre procesos asistenciales, primeras consultas y pruebas diagnósticas, normativas que establecen los tiempos máximos de atención que deben garantizarse en el sistema sanitario público.

CCOO destaca "el clamor popular" que se vivió durante el acto cuando las organizaciones convocantes exigieron de forma unánime el cese del gerente del Área Sanitaria, "como máximo responsable directo" de la situación que atraviesa actualmente el Hospital de Baza y su zona de influencia.

El sindicato considera "nefastas" las políticas sanitarias que está aplicando la Junta de Andalucía, pero también subraya que, incluso bajo esas mismas políticas, otras áreas sanitarias "no presentan el deterioro que sufre actualmente el Hospital de Baza".

En este sentido, denuncian "reiterados incumplimientos y promesas que no se han materializado, como el anuncio de que Baza y su Comarca contarían durante el primer trimestre del año con una base terrestre del Centro de Emergencias Sanitarias 061, un recurso que a día de hoy sigue sin implantarse".

Asimismo, desde CCOO denuncian que el área sanitaria continúa padeciendo "una grave falta de profesionales", entre los que cita especialistas hospitalarios, médicos de familia, médico del trabajo, personal de enfermería, celadores y otros profesionales "imprescindibles" para garantizar una atención adecuada a la población.

Por todo ello, y "ante el creciente malestar ciudadano", la sección sindical de CCOO Baza exige como primera medida el cese "inmediato" del gerente del Área Sanitaria, Pedro M. Ruiz Lorenzo, al considerar que la situación actual requiere "un cambio urgente en la gestión sanitaria para recuperar la calidad asistencial que merece la población de Baza y su comarca".