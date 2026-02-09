CCOO afirma que "solo dos personas" atendieron el 112 en Córdoba durante las borrascas y la Junta lo niega

Crecida del río Guadalquivir, a su paso por Córdoba este pasado fin de semana, durante el temporal. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha asegurado este lunes que "solo dos personas", en concreto "un coordinador y un gestor" de la sala 112 de Córdoba han tendido que "responder a las demandas en un nivel 2 del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones y con avisos amarillos y naranjas en toda la provincia" durante el paso por la misma de las borrascas Leonardo y Marta, mientras que fuentes de la Junta de Andalucía han negado "categóricamente" a Europa Press esta situación.

En concreto y en primer término, el sindicato ha lamentado en una nota que, "con un nivel 2 en el Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones, y avisos amarillos y naranjas en la provincia de Córdoba, la situación en la sala del 112 de la provincia está siendo dura", con "turnos sin descanso donde las emergencias se multiplican y crecen exponencialmente", junto con "avisos por parte de la Aemet y el SAIH informando de los caudales de los ríos, las precipitaciones y la velocidad de las rachas de viento".

En la sala del 112 Córdoba, además recibir avisos sobre "carreteras con multitud de problemas", también los reciben sobre "zonas pobladas inundadas, caídas de árboles, restos de edificios, postes y mobiliario urbano y un sinfín de emergencias derivadas del temporal".

Esto implica "turnos con cientos de avisos y trabajo administrativo", que "consiste en ir informando a los diferentes organismos, ayuntamientos y otras entidades de los avisos que llegan, tanto de la Aemet, como del SAIH", y que "también ocupan un tiempo en su gestión", pero es que, "además de todo esto, hay que sumar docenas de emergencias relacionadas con el día a día de la provincia: sanitarias, de seguridad ciudadana, animales sueltos y muchas más".

Resulta, según, según ha afirmado el sindicato, que "todo este trabajo se está realizando por solo dos personas en la sala" 112 de Córdoba, "un coordinador y un gestor", y ello se debe a que "la Junta de Andalucía y la empresa privada que subcontrata este servicio esencial para la ciudadanía no ven viable reforzar la sala".

Ello "se traduce, tristemente, en retrasos en las gestiones y, por tanto, en un empeoramiento de la calidad del servicio", siendo "el personal de operaciones, estas dos personas anónimas, quienes soportan la carga y la responsabilidad de recibir y gestionar varios cientos de emergencias por turno".

Para CCOO, "todo está sujeto a los intereses económicos que estas subcontratas tienen" con la Junta de Andalucía, "porque esa es la realidad, se anteponen los beneficios económicos al servicio. En medio quedan las personas que trabajan en el 112, con salarios muy por debajo de la responsabilidad que soportan, y con condiciones laborales pésimas que van provocando un deterioro físico y mental con los años".

RESPUESTA DE LA JUNTA

Por su parte, fuentes de la Junta han asegurado a Europa Press que, ante lo dicho por el sindicato, "sobre la situación de la sala 112 en la provincia de Córdoba, el teléfono único de emergencias niega categóricamente esta situación y señala que, por citar algunos ejemplos, que entre los días 3 y 7 de febrero, días de mayor intensidad del río atmosférico, se han reforzado las dos salas regionales del 112 y las ocho provinciales con hasta 1.120 horas por encima del dimensionamiento habitual en estas fechas, lo que supone 140 especialistas más".

Estas salas, según han señalado las mismas fuentes, "han atendido las llamadas de la ciudadanía y se ha dado cumplida respuesta a sus demandas, modulando en cada momento la respuesta a las necesidades concretas de cada lugar".

Por ello y ante lo difundido por CCOO, la Junta ha lamentado "que se ofrezca información errónea y poco contrastada que pueda provocar inquietud en la ciudadanía sobre sus servicios de emergencia en unos momentos en los que la comunidad se está viendo afectada por una situación excepcional y extraordinaria, a la que se está respondiendo desde la máxima rigurosidad y atendiendo con todos los medios y recursos al alcance para garantizar la seguridad de la población".