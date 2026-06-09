CCOO-A alerta de 112 despidos por la supresión de dos Servicios de Apoyo al Acogimiento Familiar y Adopción

Sede de CCOO-A en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha alertado de que el Servicio de Atención a las Personas que Ofrecen Acogimiento y Adopción y el Servicio de Acompañamiento al Acogimiento Familiar y la Adopción dejarán de prestarse a partir del 30 de junio "por decisión del Gobierno andaluz".

De esta manera, han señalado que este servicio público, financiado con fondos europeos, está gestionado de forma externalizada por entidades como Inserta, Cruz Roja, Aproni, Aldaima, Apraf-A e Infania, algunas de las cuales ya han iniciado expedientes de regulación de empleo. Así, el sindicato ha advertido de que la finalización de esos contratos supondrá el despido de 112 profesionales y "un deterioro de la atención a las familias y a los menores", tal y como ha señalado en una nota de prensa.

La Junta de Andalucía puso en marcha en agosto de 2023 el Servicio de Atención a las Personas que Ofrecen Acogimiento y Adopción y el Servicio de Acompañamiento al Acogimiento Familiar y la Adopción. Ambos recursos, financiados con fondos europeos, "han contribuido de manera significativa a mejorar la atención a las familias y a reducir considerablemente las listas de espera en los procesos de acogimiento y adopción".

Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía ha alertado de "la inestabilidad laboral" que genera la externalización de servicios públicos esenciales y ha avisado de las "graves consecuencias" que tendrá su supresión para la calidad de la atención prestada a las familias y a los menores.

Según la información trasladada por la Administración, los expedientes y funciones de estos servicios serán asumidos por el Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar y la Adopción (SAAF), también gestionado de forma externalizada. Sin embargo, esta absorción de tareas no irá acompañada de un incremento de plantilla, "lo que provocará una sobrecarga de trabajo difícilmente asumible".

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha explicado que, además, el personal del SAAF tendrá que asumir funciones que anteriormente realizaba directamente la Administración pública, como las valoraciones de idoneidad. "Esto va a provocar un deterioro significativo del servicio, una reducción de la calidad de la atención a las familias, un incremento de las listas de espera y una afectación directa al interés superior de los menores que se encuentran en procesos de acogimiento y adopción", ha afirmado.

La dirigente ha señalado que se trata de servicios de interés general y social "que deberían prestarse desde una gestión pública directa, estable y suficientemente dotada de personal".

"Desde CCOO exigimos la continuidad de ambos servicios y la garantía de estabilidad laboral para las plantillas afectadas", ha reclamado.

Asimismo, Vega ha exigido que "en caso de mantenerse la reorganización prevista, se integren los profesionales afectados en el SAAF o en la estructura pública correspondiente, de modo que se garantice tanto la continuidad de la atención como el mantenimiento del empleo y la calidad del servicio".