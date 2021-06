CCOO alerta de la "escasez" de personal en museos, conjuntos arqueológicos y bibliotecas dependientes de la Junta

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha denunciado la situación de "precariedad" que se da en museos, conjuntos arqueológicos, bibliotecas y otros centros dependientes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que "trabajan con muy poco personal, llegando a darse el caso de museos que tienen que abrir con solo una persona".

Ante esa situación, el sindicato ha exigido a través de un comunicado que se dote a estos centros con el personal suficiente "para que se puedan restaurar, conservar y difundir, aunque sea, una mínima parte del legado que poseemos en Andalucía", y ha insistido en la "falta" de personal en todas las categorías: vigilantes, personal expendedor, de restauración, de conservación, técnicos y técnicas, etcétera.

Como señala la federación, "la falta de personal, además, incrementa la carga de trabajo, perjudica el ejercicio de derechos elementales reconocidos en convenio como las vacaciones o los descansos, y repercute de manera negativa en el servicio público que se debe prestar, crucial en Andalucía y en un sector tan maltratado por la pandemia".

CCOO ha criticado que la Administración "no ponga los medios para garantizar una oferta cultural mínima, y que se esté poniendo en peligro el patrimonio al no existir vigilancia en muchos conjuntos arqueológicos, ya que se ha jubilado el personal de vigilancia y las plazas no se han cubierto".

Asimismo, acusa a la Administración de "mala gestión de los recursos, y de recurrir a privatizaciones de manera puntual y también indefinida, precarizando el empleo y ocupando con empleo coyuntural puestos de estructura necesarios en la dotación permanente de los centros".

CCOO ha realizado ya concentraciones en Granada en los meses de mayo y junio y anuncia que continuará e incrementará las movilizaciones, también a nivel regional.