CCOO-A alerta de que la Junta de Andalucía "rompe la negociación colectiva en el SAS"

Archivo - Sede de CCOO-A en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha criticado la firma de un acuerdo bilateral entre la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico Andaluz, al margen de la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el único órgano legalmente constituido para negociar las condiciones laborales del personal del SAS.

Para la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía la decisión del Gobierno andaluz supone, además de una "deslealtad institucional", "un ataque brutal" a la negociación colectiva y volver a tiempos pasados con gran conflictividad social donde predominaba "un desprecio absoluto" hacia la representación legítima de los más de 120.000 profesionales del SAS, tal y como ha señalado la organización en una nota de prensa.

Esta organización sindical "no cuestiona las justas reivindicaciones de los diferentes colectivos para mejorar sus condiciones laborales y retributivas".

"Lo que resulta inaceptable es que esas mejoras se negocien excluyendo a la mayoría de organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial y olvidando al conjunto de profesionales que sostienen cada día la sanidad pública andaluza", ha subrayado el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo.

La FSS-CCOO Andalucía "no entendía las movilizaciones del Sindicato Médico de Andalucía (SMA) contra el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco ni las intervenciones del consejero de Sanidad sobre ellas".

La escenificación de la firma de "un acuerdo vacío" entre la Consejería de Sanidad y el SMA solo responde, para esta Federación, "al pago por la convocatoria de una huelga política" contra el Ministerio de Sanidad porque "han renunciado a las líneas rojas de la huelga" --estatuto marco propio, eliminación de las guardias de 24 horas, cobro de la hora de guardia como hora extraordinaria, cotización de las guardias, entre otras-- "a cambio de nada".

"Acabar con una huelga o no participar en las movilizaciones del cribado del cáncer de mama por una fotografía firmando un acuerdo sin contenido es traicionar la voluntad de miles de médicos que ha secundado una huelga legítima y es reírse de unos ciudadanos que ha sufrido las consecuencias --anulación de quirófanos, citas, pruebas diagnósticas--", ha añadido el dirigente sindical.

Este sindicato ha considerado que la Junta de Andalucía ha hecho pagar a la ciudadanía un precio muy alto "por esta farsa de huelga política porque ha sido cómplice de la misma" y podía haberla atajado mucho antes, ya que se ha demostrado su influencia sobre los colegios profesionales y el SMA.

La FSS-CCOO Andalucía seguirá alertando de esta "deslealtad institucional" de la Junta y estudiará jurídicamente actuaciones porque saltarse el órgano de negociación que constituye la Mesa Sectorial "supone vaciar de contenido" el principal espacio de diálogo social del SAS y romper las reglas básicas de la negociación colectiva.

"Seguiremos reivindicando que la Mesa Sectorial es el único ámbito de negociación legítimo y que la nucleación en partes de la negociación colectiva es un grave error que lo pagará, por desgracia, la sanidad pública y la ciudadanía", ha aseverado José-Pelayo Galindo.