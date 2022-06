CCOO: Andalucía "es la cuarta región en abandono escolar atraído por un mercado que exige mano de obra poco cualificada"

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, Marina Vega, ha presentado el informe 'Segregación escolar, desigualdades educativas y modelo educativo de la derecha', realizado por Pedro González de Molina Soler, en el que se analiza el actual modelo educativo desde el año 2008, con sus sucesivas modificaciones, así como las consecuencias negativas que este ha traído a la sociedad.

En el caso concreto de Andalucía, ha manifestado la responsable sindical, esto "se materializa, entre otros problemas, en que nuestra comunidad sea la cuarta con más abandono escolar temprano, favorecido por la atracción de los mercados laborales que exigen una mano de obra poco cualificada tales como la hostelería, el turismo y la construcción. Datos de 2019, pre-pandemia".

Según este estudio, las medidas educativas que desde el actual gobierno de la Junta de Andalucía se están propiciando "nos llevan claramente hacia el modelo madrileño", es decir, apunta Vega, a la creación de una doble red, pública para los menos favorecidos y algunos centros de élite, privada y concertada, para los demás. Esto provoca un aumento de la segregación escolar (por clase social y origen nacional). Además del abandono escolar temprano y el fracaso escolar de los menos pudientes, en un momento donde la formación es clave para el acceso al mercado laboral en unas condiciones mínimas de dignidad".

Pese a ello, CCOO destaca que Andalucía todavía escolariza a más alumnado en la pública. Concretamente un 73,23%, (datos del curso 2019-20), que la media estatal (67,1%), y menos en la privada y concertada (26,77%) que la media nacional (32,9%). Sin embargo, continúa Vega, "observamos con preocupación una curva descendente en las matriculaciones de la pública favorecida por las medidas acometidas por la Junta de Andalucía en los últimos meses".

También "debemos añadir que la financiación en conciertos educativos se ha disparado en la comunidad de Andalucía desde la época de Susana Díaz, continuando con el actual pacto el PP-CS que mantiene esa tendencia al alza", apunta, y lamenta que "a la vez que cierra unidades públicas con la excusa de la bajada de natalidad, hacina a nuestro alumnado en aulas masificadas".

Igualmente, el sindicato considera que es importante destacar que la escuela pública española asume a la mayor parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), "siendo en cifras absolutas 334.515 escolares frente a los 87.856 de la enseñanza concertada y los 5.128 de la enseñanza privada no concertada".

Sobre el alumnado extranjero, con lo que esto conlleva en cuanto a niveles de integración en la sociedad, la mayor parte se encuentra matriculado en la ESO y lo está en centros públicos, siendo Andalucía "la tercera comunidad autónoma tras el País Vasco y Extremadura, la que más segrega por origen nacional, según los últimos datos del Informe PISA a este respecto (2015)". Sin embargo, "es justo decir que España aún está por debajo de la media en segregación escolar por origen nacional en la UE, con la Europa el Este y Países Bajos, a la cabeza", añade.

"Si nos vamos a la segregación escolar por origen nacional y por nivel socioeconómico en España, el Índice de Gorard para inmigrantes de 1ª generación y para el 25% de los estudiantes con familias de menor nivel socioeconómico y cultural, la comunidad con una segregación extrema (superior a 0,8) es Andalucía con el 0,8403, seguida de Extremadura. Ambas por encima de la medida estatal, 0,6003", destaca.

CCOO recuerda que la Comunidad de Madrid "inició hace años un proceso de imposición de la agenda neoliberal en Educación: fomento de la enseñanza privada y concertada-privada, cheques escolares para estudiar bachillerato en la privada, exenciones fiscales para las personas matriculadas en dichos centros privados y concertados, distrito único escolar para establecer la supuesta libertad de elección de los padres y madres, el fomento de las universidades privadas, aumento desmesurado de las tasas universitarias, rankings para poner a competir a las distintas modalidades de privadas con la pública, etcétera". Al mismo tiempo, se dedicaba "a recortar personal, servicios y aumentaba las ratios en las aulas de la enseñanza pública perjudicándola claramente", agrega.

Las consecuencias de este "modelo" son "una degradación de la enseñanza y de la universidad públicas que han favorecido el negocio educativo privado y un cierre de clase social en el acceso a la formación que permite conseguir buenos puestos de trabajo. Modelo que el Gobierno de Moreno aspira a seguir en Andalucía", sentencia Vega.

"LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS ADOLECEN DE UNA PROGRESIVA SEGREGACIÓN"

Desde CCOO afirman que con este informe quieren poner de manifiesto que "existe un problema estructural importante en cuanto a las políticas educativas, ya que entre otros déficits, adolecen de una ascendente y progresiva segregación, así como de una grave desconexión con las políticas de empleo.

Sin ir más lejos, el sindicato indica que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de 50 millones de euros para combatir el desempleo en Andalucía. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha justificado la partida, resaltando que los registros de desempleo (19,4% en marzo) superaban en casi seis puntos a la media estatal (13,6%) y Andalucía es la segunda comunidad con la mayor tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa, por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta (29,2%) y Melilla (22,1%); y de Canarias (20,3%). La ministra resaltó además que el paro juvenil en nuestra tierra supera en casi seis puntos al nacional (29,6% en marzo).

Vega concluye aprovechando para decir que, "si bien es de agradecer que se tomen medidas para paliar la situación grave de desempleo que vivimos en nuestra tierra, no nos cansaremos de pedir políticas serias que aborden la situación en su conjunto, empezando por modelos de calidad educativa que inviertan y apuesten por lo público y no dejen el futuro de los andaluces y andaluzas en manos de intereses privados que beneficien solo al que pueda pagar, abandonando a su suerte a aquellos y aquellas que no dispongan de recursos".