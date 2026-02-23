CCOO-A asegura que el 80% de los comedores escolares están privatizados y la Junta lo niega: "Hay 142 nuevos desde 2019"

Archivo - Comedor - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha alertado este lunes del "avance acelerado" de la privatización de los comedores escolares en la educación pública andaluza y ha defendido la necesidad de sostener y reforzar un modelo de gestión pública directa que garantice una alimentación saludable y de calidad, así como el papel pedagógico y social de estos servicios. En la actualidad, y según sus cifras, casi el 80% de los comedores escolares andaluces (2.910) están gestionados por empresas de catering, frente a sólo un 20% (473) de gestión directa. "Desde el curso 2021/2022, los comedores privatizados se han más que duplicado, pasando de 1.376 a 2.910, mientras que los de gestión pública apenas han crecido de 341 a 473".

Por contra, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha sostenido en una nota a Europa Press que "no ha privatizado ni un solo comedor escolar de los centros educativos públicos de Andalucía". "En cambio, ha ampliado el número de centros con servicio de comedor escolar en 142 desde el curso 2019-20, hasta los 2.049 actuales entre los gestionados por la Agencia Pública Andaluza de Educación a través de licitaciones con empresas de restauración y los de gestión directa de la Consejería". Actualmente en un total de 508 comedores escolares se elabora la comida en el mismo centro educativo. Desde 2021 esa cifra ha aumentado en 75 comedores.

Para el sindicato, sin embargo, "estos datos evidencian una apuesta clara por la gestión indirecta, con fondos públicos que terminan en macroempresas privadas mientras se debilitan los comedores gestionados directamente por los centros educativos". Ante esta situación, CCOO ha lanzado la campaña 'En mi cole como en casa ¿y en el tuyo?', con el objetivo de visibilizar las diferencias entre un comedor de gestión directa y uno externalizado y concienciar a la comunidad educativa sobre las consecuencias del actual modelo.

El sindicato ha reprochado a la Consejería de Educación que "no está dotando de recursos suficientes a las cocinas escolares públicas, pese al aumento de la demanda y del número de alumnado, lo que favorece la entrada de empresas privadas que licitan a la baja". "La inversión en comedores escolares ha ido directamente a manos de macroempresas privadas mientras se asfixia de forma sistemática, sin recursos ni inversión, a los comedores de calidad gestionados directamente en los centros", ha señalado Vega.

A esto, la Junta ha esgrimido que destina más de 97 millones de euros al servicio de comedor escolar, un 30% más que en 2019, con el objetivo de continuar garantizando la sostenibilidad y la calidad del sistema. En los comedores escolares públicos de Andalucía comen cada día alrededor de 211.000 alumnos, lo que supone servir cada curso escolar más de 20 millones de menús.

"Los menús que se sirven en los comedores escolares andaluces ofrecen una alimentación saludable, completa y equilibrada, que se caracteriza por la presencia diaria en los menús de verdura y fruta fresca, aceite de oliva virgen extra y mayor proporción de pescado que de carne, en línea con la dieta mediterránea", ha defendido. En los pliegos de contratación del servicio se exige que las verduras y frutas han de ser de temporada y de primera calidad y que las carnes han de ser magras y de la máxima categoría, al igual que los pescados. Además, uno de los criterios que puntúa a la hora de la adjudicación es el compromiso de usar productos ecológicos en la elaboración de los menús.

Se prevé que este curso escolar los comedores públicos de Andalucía sirvan más de 5,6 millones de kilos de productos ecológicos, los cuales son suministrados mayoritariamente por proveedores locales. Los técnicos del Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Comedores Escolares Andaluces (Evacole), de la Consejería de Sanidad, revisan y validan cada mes, con carácter previo, que los menús presentados por las empresas cumplen los requisitos de menús saludables establecidos en el Plan Evacole y en los pliegos de contratación del servicio.

En las licitaciones se ha incrementado el peso del criterio de la mejora de la ratio de cuidadores, que habitualmente se utiliza para la atención más cercana del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se ha establecido como obligatorio que los monitores y monitoras de comedor tengan una jornada mínima de dos horas al día, para fomentar la estabilidad laboral. De igual modo, se ha elevado el peso de la mejora referente a la introducción de productos ecológicos, para que los comedores escolares sigan siendo una palanca importante para el incentivo de consumo de este tipo de productos en Andalucía.