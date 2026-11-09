CCOO-A celebra que el Gobierno estudie aplicar coeficientes reductores para jubilar antes a las camareras de piso

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SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha celebrado "un avance histórico" hacia la jubilación anticipada de las camareras de piso, después de que el Gobierno de España, a través de su Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, haya anunciado en la mañana de este lunes la creación de un grupo de trabajo para estudiar la aplicación de coeficientes reductores para el grupo profesional de las camareras de pisos y la inclusión de las mismas en el RD 1299/2006 de enfermedades profesionales.

Según ha subrayado el sindicato en una nota de prensa, CCOO lleva años trabajando para garantizar la protección del colectivo profesional de las camareras de piso. En Andalucía, según datos de 2024, se registraban 15.843 (el 15,58% sobre total de España); de ellas, el 97% son mujeres y, suponen el 29,52% del total de las personas trabajadoras en el subsector de hoteles y alojamientos en nuestra comunidad autónoma.

"La sobrecarga de trabajo de las camareras de pisos es una realidad compleja que afecta a la salud física y mental de miles de trabajadoras en nuestro sector hostelero. No es solo una cuestión de 'limpiar rápido', sino de una presión constante que impacta en la dignidad laboral de miles de mujeres", ha afirmado el sindicato.

Estos efectos se derivan de las condiciones ergonómicas que soportan, como posturas forzadas, manipulación de cargas, movimientos repetitivos y bipedestación que se traducen en dolores de espalda, cuello, brazos y, en resumen, trastornos músculo-esqueléticos, que dan lugar a mayores tasas de accidentes y lesiones graves, además de problemas de tensión como consecuencia del ritmo de trabajo, problemas en las vías respiratorias a causa de los productos utilizados y envejecimiento acelerado.

El sindicato ha recordado su compromiso con la realidad de este sector, en el que CCOO lleva trabajando desde hace años en distintos ámbitos, tanto a nivel estatal como en espacios autonómicos. En el caso de Andalucía, el sindicato instó al Gobierno Andaluz a que se reconociera la realidad de las camareras de piso en la Ley de Turismo Andaluz, recogiendo medidas similares a las aprobadas en los casos de Baleares y Canarias, sin lograr que el Gobierno de la Junta de Andalucía recogiera sus propuestas.

Asimismo, en 2024, CCOO se reunió con los distintos grupos parlamentarios en Andalucía para la presentación de una Proposición No de Ley al Parlamento de Andalucía que permitiera reconocer, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de la evaluación de las cargas de trabajo de este colectivo, sin que a nivel de nuestra comunidad autónoma haya sido posible.

"Sí se ha conseguido provincialmente a través de la negociación colectiva de los convenios sectoriales de hostelería en las provincias de Cádiz, Granada y en el reciente preacuerdo firmado en Almería".

El sindicato ha aseverado que la aprobación del Real Decreto 402/2025 ha marcado un antes y un después, y la negativa empresarial ya no puede convertirse en un bloqueo permanente para iniciar el procedimiento. "Hoy, por fin, recogemos los frutos del trabajo y del esfuerzo de CCOO para conseguir que las condiciones de trabajo penosas a las que están sometidas las camareras de piso no sean una condena para su salud y se puedan jubilar anticipadamente. De igual modo, el sindicato ha dejado claro que seguirá trabajando para que se reconozca la inclusión de la profesión de las camareras de piso en las profesiones penosas que tienen derecho a acceder a la jubilación anticipada sin pérdida económica, consiguiendo que sea la primera profesión feminizada del listado".