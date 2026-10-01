CCOO celebra que el juzgado ha declarado "nulo" el plan de externalización de Hitachi en Córdoba

Archivo - Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba "ha declarado nulo" el plan de externalización parcial que Hitachi Energy "ha implantado de forma unilateral" en su factoría de Córdoba, "sin la preceptiva negociación en el marco del convenio colectivo", y ha condenado a la multinacional "a pagar 30.000 euros por vulnerar derechos fundamentales".

Así lo ha destacado el sindicato CCOO en una nota, celebrando que "el fallo declara la nulidad de las decisiones de la empresa de marzo a mayo de 2026 y de todas sus ejecuciones (cartas individuales, reubicaciones o movilidades), al entender que la empresa actuó al margen de la Ley, eludiendo el periodo de consultas obligatorio y vulnerando el derecho de información de los trabajadores".

Las secciones sindicales de CCOO, que cuenta con la mayoría absoluta en el comité de empresa-, y de USO entienden que la sentencia "no solo frena la externalización unilateral, sino que aclara de forma contundente los puntos de controversia que se han generado en los últimos meses", es decir, "la vigencia de la negociación del convenio colectivo y la representatividad legítima de las personas trabajadoras".

La sentencia "ratifica en sus hechos probados que el convenio colectivo de empresa está denunciado y la mesa negociadora válidamente constituida", y que "la decisión unilateral de la empresa de imponer externalizaciones se produjo precisamente en este contexto de negociación, utilizando maniobras unilaterales para dinamitar el marco convencional".

Además, la resolución judicial "deja constancia formal y probada de que la plantilla ha ejercido sus derechos legítimos mediante concentraciones, reclamaciones y la convocatoria legal de huelga en el marco del conflicto de la negociación colectiva". El juez "vincula el actuar de la empresa con una conducta de represalia e interferencia en el conflicto laboral", y la condena "a pagar 30.000 euros de indemnización por vulnerar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva".

Entiende CCOO que al certificar el juzgado la continuidad de la mesa negociadora, la vigencia del comité de empresa legítimamente constituido y la plena legalidad de las medidas de conflicto, como la huelga, e indemnizar por vulneración de la libertad sindical, "queda jurídicamente desarticulada cualquier maniobra o asamblea de revocación promovida para debilitar la representación legal". La sentencia "deja claro quiénes son los representantes legítimos reconocidos por la Ley, y la injusticia de las trabas impuestas por la empresa durante la negociación".

Por ello, CCOO y USO exigen a la Dirección de Hitachi Energy "que acate de inmediato la resolución judicial, detenga las externalizaciones, revierta cualquier cambio forzoso y se siente a negociar de buena fe el convenio colectivo con la representación legal y legítima de la plantilla".

Así, ambos sindicatos reclaman a la empresa "la paralización inmediata de la pretensión de iniciar un periodo de consultas sobre el plan parcial de externalización que debe llevarse a cabo en el marco de la negociación del convenio colectivo", considerando "incongruente y fraudulento" que la empresa "pretenda iniciar un periodo de consultas alegando hacerlo en cumplimiento de la sentencia, cuando el acatamiento de la resolución judicial exige", de modo previo, "devolver a toda la plantilla afectada a sus puestos y condiciones originales, dejando sin efecto las movilidades, reubicaciones y subcontrataciones nulas".

No obstante, CCOO y USO creen que "hay margen para recuperar la confianza, especialmente, tras el cese del director de Recursos Humanos de la fábrica, Pedro Anguita, cuya actitud abiertamente beligerante contra CCOO ha minado la negociación del convenio desde el principio", mientras que ahora, "el cambio de actitud mostrado por la nueva dirección de la planta abre una nueva posibilidad de entendimiento y de seguir avanzando en medidas, tanto por la parte empresarial, como social, para recuperar el diálogo y la paz social en Hitachi".