CCOO Córdoba afirma que la Inspección de Trabajo sanciona a Eulen por "deficiencias en salud laboral y prevención"

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado este martes que la Inspección de Trabajo ha sancionado a Eulen "por no haber realizado la vigilancia de la salud de los trabajadores que prestan el servicio de limpieza en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba", todo ello después de que el Sindicato del Hábitat de CCOO presentara "el pasado octubre una denuncia ante la autoridad laboral por las deficiencias en materia de prevención de riesgos que se habían constatado".

Tal y como ha indicado en una nota el sindicato, en concreto, se han denunciado "deficiencias en materia de formación y vigilancia de la salud de los trabajadores de la empresa", recalcando que en el caso de los trabajadores "que prestan servicio en centros sanitarios el reconocimiento médico es obligatorio, pero Eulen no solo no pasaba dicho reconocimiento, sino que presentaban a las personas trabajadoras un escrito en el que éstas renunciaban a dicho reconocimiento", según ha explicado el responsable de Acción Sindical del mencionado sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana.

Al respecto, ha añadido que "tampoco se estaba dando la formación adecuada a los trabajadores. Se limitaban a darle un manual y a hacerles firmar un documento en el que admitían haber recibido la formación necesaria, cuando no la habían recibido".

Así las cosas, ha explicado que "la Inspección de Trabajo dio la razón al sindicato y requirió a la empresa que subsanara estas deficiencias, pero Eulen no ha solventado las cuestiones denunciadas, por lo que la Inspección ha levantado un acta de infracción por la falta de formación de los trabajadores y por no haber realizado la vigilancia de la salud que puede suponer sanciones de 2.450 a 49.180 euros".

Para concluir, CCOO espera que la Inspección "no solo sancione a Eulen, que tiene adjudicados otros servicios de limpieza de otros centros sanitarios en la provincia, como los hospitales Reina Sofía o Infanta Margarita, sino que haga cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales", porque "estamos hablando de la salud y la seguridad de personas que están expuestas a riesgos especiales por el ámbito en el que desarrollan su trabajo", ha apostillado Quintana.