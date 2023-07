CCOO de Córdoba traslada a Luis Planas las demandas del sindicato de cara a las elecciones del 23J

CÓRDOBA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección de CCOO de Córdoba, encabezada por su secretaria general, Marina Borrego, ha mantenido este miércoles un encuentro con el todavía ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que encabeza la lista del PSOE cordobés al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del día 23 de julio. En dicho encuentro, los responsables sindicales han trasladado a Planas las principales inquietudes del sindicato para la provincia.

Según ha informado CCOO en una nota, la secretaria general ha coincidido con el candidato socialista en "los importantes avances sociales que se han producido durante la legislatura que ahora acaba".

En este sentido, Planas ha destacado que "el diálogo social y la concertación han caracterizado la acción del Gobierno durante esta legislatura, y que ello ha permitido tomar medidas que consolidan el progreso social", entre las que ha citado el incremento del salario mínimo, la revalorización de las pensiones acompasadas a la evolución del IPC o la reforma laboral, entre otras.

Así, el candidato socialista ha recordado que "en esta provincia 90.000 trabajadores se han beneficiado del incremento del salario mínimo, en su mayoría mujeres, lo que representa un 40% de los empleados por cuenta ajena cordobeses".

"El dialogo y la búsqueda de acuerdos es esencial para afrontar los problemas y diseñar medidas que resulten efectivas y serán siempre las señas de identidad de un Gobierno progresista", ha enfatizado Planas, para quien "un ejemplo evidente es el acuerdo para la reforma laboral con patronal y sindicatos, que ha permitido una senda de creación de empleo y de mejora de la estabilidad que se traduce en que en el mes de junio España haya alcanzado el menor índice de paro de los últimos 15 años y un récord histórico en el número de cotizantes a la Seguridad Social, más de 20,8 millones de trabajadores".

Al respecto, CCOO considera que "la reforma laboral y la subida del IPC son, junto al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), herramientas fundamentales para avanzar en la mejora de la situación de las personas trabajadoras", pero "hay que seguir avanzando y hacer cumplir esos acuerdos, porque ya nos estamos encontrando con patronales que no quieren aplicar el AENC o que quieren crear categorías 'low cost' para reducir salarios, como ocurre en la negociación del convenio del metal actualmente", ha dicho Borrego.

CUESTIONES "PRIORITARIAS"

"El cumplimiento de la normativa laboral y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras son cuestiones prioritarias para CCOO", ha manifestado, para advertir de que "el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos ha convertido en la provincia andaluza con más siniestralidad, y para ponerle freno se necesitan más medios en la Inspección de Trabajo; las malas condiciones laborales dificultan encontrar mano de obra en hostelería y lo mismo va a pasar en el comercio con medidas como la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística".

Precisamente sobre la ZGAT, Borrego ha pedido al candidato del PSOE que "se revise la normativa y el modelo de comercio que queremos en España". "No es de recibo que se amplíe la ZGAT a toda Córdoba porque recibe 'equis' visitantes al año, cuando esos visitantes no van a los barrios a comprar, se quedan en la zona del casco histórico, y en cambio, los comercios, aprovechando la normativa, abren y eso ha precarizado las condiciones de trabajo y ha generado un gran malestar entre las trabajadoras por las dificultades para conciliar, porque la ampliación de la ZGAT no genera empleo, sólo horas extra que en muchos casos ni se pagan", ha criticado.

Junto a lo anterior, los responsables de CCOO han trasladado a Planas "la importancia de contar con las infraestructuras suficientes y necesarias para garantizar los suministros necesarios para la población, pero también para las empresas". "Hay que garantizar el suministro de agua y de electricidad y también reforzar la infraestructura ferroviaria para que la oportunidad que se presenta con la base logística del Ejército sea el aldabonazo que se necesita para promover la reindustrialización de la provincia y, con ello, la generación de empleo estable y de calidad", han defendido.

Todo ello, además, relacionado con el reto que supone "el cambio climático y la transición energética, que van a requerir un importante esfuerzo para hacer posible el desarrollo sostinible de la provincia y la generación de oportunidades para que los jóvenes no tengan que seguir emigrando", ha subrayado la secretaria general de CCOO cordobesa.